تكيّة أم علي تقيم احتفالا بالعيد لأطفال الأسر المستفيدة من برامجها

أقامت تكية أم علي، اليوم السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة، احتفالاً لأطفال أسر مستفيدة من برامجها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وهدف الاحتفال الذي أقيم برعاية شركة العز للدواجن، وبمشاركة عدد من موظفيها، إلى إضفاء بهجة العيد وإدخالها إلى نفوس الأسر المحتاجة والمعتمدة لدى تكية أم علي.

واستقبلت التكية في مقرها بهذه المناسبة نحو 100 طفل، تراوحت أعمارهم ما بين 5 الى 12 عاما، حيث تضمنت الفعالية فقرات ترفيهية وفنيّة متنوعة للأطفال، مثلما اشتملت على مشاركة العديد من الشخصيات الكرتونية المفضلّة للأطفال، وألعاب ومسابقات مختلفة، بالإضافة إلى عرض الساحر، كما تم توزيع الهدايا على الأطفال في نهاية الحفل.

وقال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر:”اعتدنا في تكية أم علي على إقامة الفعاليات المتنوعة خلال الأعياد بهدف مشاركة أطفال الأسر المحتاجة بهجة العيد وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، معربا عن سعادته بمشاركة الأطفال فرحتهم اليوم بالعيد وعودة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، خاصة بعد انقطاع دام لمدة عامين في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا”.

وثمن بلقر لشركة العز للدواجن رعايتها الاحتفال ومساهمتها في رسم الإبتسامة على وجوه أطفال الأسر المستفيدة من تكية أم علي.

من جهته قال مدير شركة دواجن العز خالد الحسيني: “العمل التطوعي والسعادة وجهان لعمله واحدة وبروح الإيمان والانتماء نفتخر بالعمل مع تكية أم علي من أجل التطوع في خدمة الوطن”.

وتقوم تكية أم علي حاليا على توفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال الطرود الغذائية الشهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية لمدة شهر.-(بترا)