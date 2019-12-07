تلاعب في “ترشيحات المنحة الهنغارية” وتحويل القضية لمكافحة الفساد

عمان-الغد- كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير للعام 2018، عن تلاعب في ترشيحات المنحة الدراسية في هنغاريا الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، مشيراً إلى أنّ القضية حولت إلى مكافحة الفساد.

وقال التقرير إنّه “لدى التدقيق على ترشيحات المنحة الهنغارية من مختلف الدرجات العلمية (بكالوريس، ماجستير، دكتوراه، للامتحان المنعقد في 26/3/2017 العالي تبين ما يلي:

1- وجود تعديل وتغيير في علامات عدد من الطلبة المتقدمين من خلال إعادة تصحيح نماذج إجابات هؤلاء الطلبة ومقارنة علامات المرشحين للامتحان بالعلامات الفعلية عن نماذج الإجابات.

2- لم يتم ترشيح الطالب (..) المتقدم للامتحان لمنحه درجة الماجستير نموذج (C)، ولم يتم تصحيح نموذج إجابته ولم يخضع للترشيح.

3- تم ترشيح عدد من الطلبة غير المستحقين،مما أدى إلى حرمان عدد آخر من الطلبة من فرصة المنافسة على الترشح.