تلفزيون سامسونج يحصل على شهادة “تحسين الصوت المكاني” من VDE



عمان- أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة أن أجهزتها التلفزيونية Neo QLED قد أصبحت الأولى التي تحصل على شهادة “تحسين الصوت المكاني” على مستوى القطاع من الوكالة الألمانية (VDE). وتمنح هذه الجائزة للمنتجات التي تقدم تجربة صوتية متسقة بغض النظر عن البيئة المحيطة.

وتسهم بيئات المشاهدة المختلفة لهذه الأجهزة، مثل غرفة المعيشة أو غرفة النوم أو حتى الشرفة، في توفير تجارب صوتية مختلفة للمشاهد. ولتقليل مستويات الاختلاف في الصوت، عملت سامسونج على إضافة الميزة الصوتية SpaceFit Sound إلى أجهزتها التلفزيونية من نوع Neo QLED، ما يضمن لمنتجاتها توفير تجربة صوتية تتوافق تماماً مع بيئة الاستماع المعيارية.

ويتم من خلال هذه الميزة استخدام الميكروفونات المدمجة للتعرف إلى البيئة المحيطة، مثل الستائر والسجاد والجدران التي يمكن أن تؤثر في الصوت. وعلى سبيل المثال، عندما يتعرف الجهاز إلى وجود سجادة في غرفة المعيشة تمتص الصوت متوسط المدى والثلاثي، فإنه يقوم تلقائياً بمعايرة الصوت مع البيئة المحيطة، وذلك عن طريق تعزيز الطبقة الوسطى والثالثة.

وفي حالة وضع التلفزيون قرب الحائط، قد يتعرض مستوى صوت الجهير للتشويه، بسبب وجود مساحة صغيرة بين الحائط والتلفزيون. وحالما تتعرف ميزة “SpaceFit Sound” على هذه المشكلة، فإنها تعمد إلى تقوية هذا المستوى لتوفير صوت أكثر وضوحًا.

ونظراً لسعي المزيد من العملاء إلى تخصيص مساحاتهم بما يتناسب مع أنماط حياتهم، سيكون من الممكن لهم مشاهدة الأجهزة من كل مكان وبطريقة مثالية، سواء كان ذلك من غرف المعيشة أو النوم، أو حتى في المكاتب والمطابخ. وبما أن الأصوات المنعكسة عن الجدران والأسقف والأرضيات المحيطة تكون أعلى بكثير من الصوت الذي نسمعه مباشرة من الأجهزة، فإن هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الشعور بالأصوات من المنتج نفسه بشكل مختلف، وذلك تبعاً لحجم وشكل المكان والمواد المستخدمة في بناء الجدران. ومع أنه كان يتعين على المستخدمين في السابق ضبط الصوت يدويًا، يمكن الآن الاستفادة من خاصية “SpaceFit Sound” لتتولى هذه المهمة تلقائيًا، من خلال إدراكها بيئة المستخدمين، الأمر الذي لا يستوجب معه وجود إعدادات إضافية.