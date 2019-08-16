تلقى 5 رصاصات.. تفاصيل مثيرة لحادثة إطلاق النار على مالك نادٍ ليلي في الصويفية

موفق كمال

عمان- حصلت “الغد” اليوم الجمعة، على تفاصيل مثيرة لحادثة إطلاق النار على مالك نادٍ ليلي في منطقة الصويفية، وإصابته بـ5 رصاصات في جسده.

وبحسب مصادر مطلعة لـ”الغد”، فإن مالك النادي غادر صالته فجر اليوم الجمعة، وتوجه إلى محل لبيع “المعجنات”، وأنه أثناء ذلك كان اثنان من أصحاب الأسبقيات يلاحقانه.

وأضافت أنه بعد دخول المحل قاما بفتح النار عليه وإصابته بـ 5 رصاصات، قبل أن يطلقا 10 أخرى على سيارته المتوقفة على باب المحل.

وأشارت إلى أنّ “مطلقي النار هما من أصحاب الأسبقيات الجريمة الخطيرة، وأحدهما مطلوب على جريمة قتل”.

وأوضحت المصادر أنّ حالة المصاب سيئة، وأن البحث جارٍ على المطلوبين اللذين لاذا بالفرار.