تلميح حكومي بإلغاء مجانية فحص كورونا

محمود الطراونة

عمان – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن تكلفة فحص الكشف عن فيروس كورونا (PCR) الذي يُقدم مجانا أعلى من تكلفة اللقاح، والدولة “لا يُمكنها دفع ثمن الفحص لفترات طويلة”.

وأوضح دودين في تصريحات صحافية، أن الفحص يُكلف الدولة 15 دينارا، والموظف الذي لم يتلق اللقاح يحتاج إلى إجراء الفحص 8 مرات شهريا بتكلفة 120 دينارا تدفعها الدولة “بسبب شخص لم يأخذ اللقاح”، مضيفا أنه “سيصار إلى إعادة النظر بها بكل تأكيد ونعوّل على وعي المواطن الأردني”.

وكانت الحكومة لوحت سابقا بتقديم خدمة المطاعيم وفحوصات الـ “بي سي ار” مدفوعة الاجر الا انها عادت وتراجعت عن هذه التصريحات بعد ان أثيرت ضجة حولها بعد أن اعتبرها خبراء في حينه انها “تتنافى مع ثقافة الحث على المطاعيم وتشجيع المواطنين على الاقبال عليها”.

من جانبه أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة بسام الحجاوي، أن وزارة الصحة قدمت نحو 5.5 ملايين جرعة مطعوم لمكافحة فايروس كورونا منذ بدء الحملة الوطنية للتطعيم.

واشار إلى ان الوزارة قادرة على تطعيم 4.5 ملايين شخص من الفئة المستهدفة مع مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، لافتا الى أنها استطاعت تطعيم 850 الف جرعة خلال اسبوعين ليبلغ المجموع من متلقي الجرعة الواحدة 3.143 مليون شخص و2.404 مليون شخص من الجرعتين.

واوضح الحجاوي في تصريحات لـ “الغد” ان وزارة الصحة تسير وفق الخطة الموضوعة بكل يسر، لافتا الى “أننا نحتاج الى المزيد من عمليات التطعيم لتحقيق المناعة المكتسبة من المطعوم قبل الوصول الى الأول من ايلول (سبتمبر) المقبل استمرارا، لفتح القطاعات والعمل وفق الخطة الموضوعة”.

وحث المواطنين على تلقي المطعوم، مشيرا إلى أن فحص ال “بي سي ار” يتم مجانا حاليا لكن كلفته ستبلغ قرابة 100 ألف دينار شهريا على الحكومة اذا لم يلتزم المواطنون بتلقي المطعوم، وهو ما سيضطر الوزارة إلى تحميل نفقته على المواطن غير الملقح مستقبلا.

وتابع أن الحكومة كثفت إجراءات التأكد من تطبيق أمر الدفاع 32، وسيصار الى إغلاق المنشآت المخالفة، مؤكدا أن الإغلاق لن يكون جماعيا بل ضمن أسس يتم فيها معاقبة غير الملتزم.

وبين أن الحكومة “لن تعود إلى المربع الأول في الإغلاقات، وهي مصرة الآن على الفتح الشامل والتعليم الوجاهي”، لافتا الى ان أعدادا كبيرة من المعلمين تلقوا المطاعيم كما تم تدريبهم على الفحص السريع لكورونا لكشف الحالات المشتبه بإصابتها، استمرارا لقراراتها التي لا رجعة عنها.

ودعا المواطنين الى الالتزام بالكمامات والابتعاد عن التجمعات منعا لنقل العدوى وتحقيق الالتزام المجتمعي في كسر حلقة الفيروس.

كما أكد خبراء لـ الغد” أن “الأوضاع الوبائية في استقرار حاليا، وان المناعة المجتمعية والمكتسبة كبلا الفيروس من الانتشار لتعود ارقام الاصابات الى الانخفاض خلال الأسبوع الماضي”.

وتوقع خبير الفيروسات الدكتور عزمي محافظة أن تبقى الاصابات ضمن معدلاتها دون حاجز الـ 5 % الخبراء مع استمرار انخفاض هذه الاصابات دون حاجز الألف إصابة يوميا.

ومضت على الذروة الجديدة نحو 3 اسابيع انخفضت فيها ارقام الاصابات بعد ان تجاوزت حاجز الالف اصابة، فيما توقع وزير الصحة وصول الاصابات من 2500 الى 3000 اصابة يوميا.