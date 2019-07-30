تلميح حكومي لرفع أسعار المحروقات غدا

عمان- الغد- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الثلاثاء ان المؤشرات الأسبوعية لاسعار المحروقات التي أعلنت عنها الوزارة خلال شهر تموز الحالي بالاعتماد على معدل الأسعار العالمية أظهرت ارتفاعا في أسعار المحروقات عالميا.

وأضافت في تصريح صحفي اليوم خلال زيارة لمركز التميز الأردني-الألماني للطاقة الشمسية المقام في محافظة المفرق، ان النشرات الأسبوعية لشهر تموز أظهرت هذا الارتفاع الذي من شأنه ان ينعكس على الأسعار محليا التي تقرها لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بنهاية كل شهر.

وقالت “ان ما يميز تسعيرة المحروقات لشهر آب المقبل انها تأتي بعد تطبيق الضريبة المقطوعة التي كانت نسبية سابقا “أي ان الارتفاع للشهر الحالي سيعكس الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات فقط”، مؤكدة ان الضريبة المقطوعة حدت من نسبة الزيادة على أسعار المحروقات لشهر اب المقبل.

وأعربت زواتي عن املها ان تبدا قريبا عملية نقل حوالي 10 الاف برميل من نفط العراق الى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء بعد ان استكمل الجانبان الإجراءات اللازمة لعملية النقل التي سيشارك فيها شاحنات اردنية وعراقية وتنفذ في اطار مذكرة تفاهم اردنية- عراقية مشتركة.

وأكدت أهمية المشروع في احياء الطريق البري الأردني- العراقي والتوسع في فرص العمل على امتداد الطريق.

وفيما يتعلق بانبوب نقل نفط العراق الى الخارج عبر ميناء العقبة، قالت، ان مجلس الوزراء العراقي وافق على المضي قدما في تنفيذ مشروع الانبوب بانتظار توقيع اتفاقية اطارية بين البلدين “نأمل ان تتم خلال الشهرين المقبلين”.

وفيما يتعلق بحقل غاز الريشة قالت ان جهود شركة البترول الوطنية اثمرت عن انتاج 7 ملايين قدم مكعب من الغاز الإضافي من البئر 48 في حقل الريشة الغازي ما يرفع إنتاجية الحقل من الغاز الى 16 مليون قدم مكعب تشكل 5% بالمئة من الاستهلاك اليومي للمملكة ومقداره 330 مليون قدم مكعب.

وقالت ان الشركة ماضية في حفر الابار ويجري العمل على حفر البئر 49 وسيعقبها البئر 50 حتى نهاية العام معربة عن املها ان يتحقق المزيد من النتائج الإيجابية في مجال استكشاف الغاز الطبيعي.