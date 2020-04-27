تل أبيب تنتقد مسلسل “النهاية” المصري لتوقعه زوال إسرائيل

عواصم- انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأحد، مسلسلًا مصريًا يتنبأ بزوال دولة إسرائيل وتحرير أرض فلسطين، فيما دعا مؤلف العمل الدرامي “النهاية”، إلى الدفاع عنه خشية هجوم متوقع.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان: “المسلسل التلفزيوني المصري يصور مستقبلًا دمرت فيه الدول العربية إسرائيل، وهو غير مقبول”، بحسب صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية.

واعتبرت الوزارة أن العمل “مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين الدول التي أبرمت اتفاقية سلام بينها منذ 41 عامًا (تقصد مصر وإسرائيل)”.

وتدور أحداث المسلسل المعروض حاليا حول فكرة نهاية العالم في عام 2120، وظهر في حلقته الأولى أطفال وهم يتلقون دروسًا عن حرب تحرير القدس، وهي حرب قضت فيها الدول العربية على دولة إسرائيل، قبل مرور 100 عام على تأسيسها على أراضٍ فلسطينية محتلة، عام 1948.

وتطرق مؤلف العمل الدرامي، عمرو سمير عاطف، عبر صفحته بـ”فيسبوك” الأحد، إلى الإدانة الإسرائيلية، قائلًا: “توقعوا هجوما ضدي من (..) عاملين نفسهم مثقفين، وهذا الكلام يضايقهم جدا.. دافعوا عنا يا رجالة”.

ومسلسل “النهاية” بطولة الممثلين المصريين يوسف الشريف، وناهد السباعي، وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج ياسر سامي.

وقبل نحو عام اكتملت 4 عقود على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، في ظل واقع يشهد تنسيقًا رسميًا رفيع المستوى بين تل أبيب والقاهرة، مقابل تحفظ شعبي وبرلماني مصري بخصوص التطبيع مع دولة لا تزال تحتل أراضٍ عربية.-(الأناضول)