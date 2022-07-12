تمارين طبيعية لتصغير الأنف في المنزل.. دون جراحة أو ألم

إذا كنت غير راض عن شكل أنفك وترغب في تصغيره، ففي هذا المقال، الذي نشرته مجلة أونيلا للعناية بالبشرة، ستجد الطرق السهلة والطبيعية لتصغير الأنف.

كيف يتم تصغير الأنف طبيعياً؟

لدينا جميعا أحجام وأشكال مختلفة للأنف، فبعض الناس غير راضين عن شكل أنفهم ويريدون تصغيره وتنحيفه.

ومن أجل تصغير الأنف طبيعياً هناك بعض التمارين التي ستجعل أنفك يبدو أصغر.

تمارين لتصغير الأنف بالصور

إليك بعض التمارين البسيطة التي ستجعل أنفك أصغر، ما يميز هذهِ الطريقة أنهُ يمكنك القيام بها بشكل بسيط وفي وقت قصير:

تمرين تصغير الأنف الطويل:

مع مرور الوقت، يبدأ جسم الإنسان في الضعف.

وبالتالي، مع تقدم العمر، يتغير شكل الأنف نتيجة ضعف العظام وغضاريف الأنف، وهذا التمرين البسيط سيحافظ على قوة العظام وغضاريف الأنف.

ضع السبابة على طرف الأنف واضغط عليها برفق. ابق إصبعك لأسفل لدفع الضغط لأسفل، كلما كان لديك وقت يمكنك القيام بهذا التمرين في أي مكان كل يوم.

تمرين تصغير الأنف العريض:

سيكون هذا التمرين البسيط مفيدًا جدًا للضغط على جانبي الأنف بإصبع السبابة.

زفر بقوة كبيرة، يمكنك القيام بهذه الحركة لكل من فتحتي أنفك؛ كرر هذا 10-15 مرة.

هذا تمرين بسيط يمكنك بواسطته تشكيل أنفك بالطريقة التي تريدها بالضبط.

تمرين لاستقامة الأنف:

هذا تمرين بسيط للحصول على أنف مستقيم، ابتسم واسحب أنفك للأعلى بمساعدة أصابعك.

بالإضافة إلى ذلك، سيساعد التمرين في بناء العضلات على جانبي أنفك.

للحصول على أفضل النتائج، كرر هذا التمرين 20 مرة في اليوم لعدة أشهر.

تدليك الأنف لتصغيره:

هذه طريقة مذهلة ومجربة لتصغير الأنف، وهناك بعض الفوائد الأخرى لها إلى جانب تصغيره، إذ بإمكانها أيضاً أن تعالج الصداع .

قبل كل شيء، قم بتدليك أنفك من الجسر الأوسط إلى الجانبين وكن حريصًا على تحريك أصابعك في دائرة على أنفك.

بعد ذلك قم بتكرار العملية من 5-7 مرات في اليوم وفي وقت قصير جدًا، وستحصل على نتائج رائعة.

تمرين التنفس لتصغير الأنف:

التنفس هو تمرين بسيط آخر يساعد على تصغير الأنف. قم بهذا التمرين البسيط كل يوم.

الأهم من ذلك كله، اغلق إحدى فتحات أنفك وتنفس من خلال الآخر؛ بعد كل نفس عميق، احبس أنفاسك لمدة 3 ثوانٍ، والتعرض للهواء العميق. واحبس الهواء لمدة 3 ثوانٍ.

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