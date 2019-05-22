تمتع بثلاثة أشياء في رمضان مع هاتف HUAWEI P30 Pro

رمضان مناسبة خاصة نحتفل بها وننتظرها بفارغ الصبر كل عام، نحب ما تحضر معها من تجمعات العائلة على موائد الفطور أو السحور. ومن خلال هذه المقالة سوف نكشف عن ثلاثة أشياء هاتف HUAWEI P30 Pro – بطل الهواتف الرائدة والهاتف الذي أثار الكثير من الضجة الإعلامية منذ إطلاقه – يقدمها لك لتستمتع بشهر رمضان.

التقط جمال ليالي رمضان

ربما تكون الشوارع خلال رمضان هادئة لكن الليالي تعج بالأحداث والأنشطة، وسوف تضيء شوارع المدينة مصابيح فاتنة وفوانيس رمضانية، وتزدحم الأسواق بالمتسوقين والأنشطة التي تظهر في كل مكان لتعبر عن الشهر الفضيل وتقدم تجارب منقطعة النظير. واذا ما أردت الحصول على صور ومقاطع فيديو واضحة وغنية بالألوان حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة؛ استخدم هاتف HUAWEI P30 Pro مع كاميرا لايكا الرباعية.

تمتع بالإفطار من منظورين

من خلال ميزة الدوال فيو في هاتف HUAWEI P30 Pro والتي سوف يتم طرحها هذا الشهر، احصل الآن على فيديوهات رائعة عندما تجتمع مع أفراد عائلتك وأصدقائك على موائد الفطور أو السحور. سواء كنت في المنزل أو في خيمة عامة تستطيع الآن تصوير مقطعي فيديو بنفس الوقت على شاشة هاتفك: فيديو يظهر كامل الخيمة مع فوانيس رمضان المتدلية وموائد الطعام اللذيذ، وآخر يظهر تعابير وجه أفضل أصدقائك وهو يقضم قطعة الكيك – سوف تمكنك هذه الميزة من تسجيل ورؤية مشهد واحد بمنظورين مختلفين.

وقتك قصير في رمضان؟

معظمنا مشغول في شهر رمضان، بين تجمعات العائلة والأصدقاء إلى الأشياء الأخرى والمهام اليومية، الوقت يمضي بسرعة ولتتمكن من تصوير جميع أحداث شهر رمضان عليك الحصول على هاتف يستطيع القيام بالمهمة. يأتي هاتف HUAWEI P30 Pro مع بطارية تعمر طويلاً بسعة 4200 مللي أمبير ويمكن شحن 70 بالمائة من طاقتها خلال 30 دقيقة فقط، وتستطيع حتى مساعدة أصدقائك وأفراد عائلتك عندما تنفذ هواتفهم من الطاقة بفضل الشحن اللاسلكي العكسي – طالما تدعم هذه الهواتف الشحن اللاسلكي كيو آي.

لا وقت لدينا لهواتف ذكية بطيئة عند تلبية حاجاتنا! لتتمتع بتجربة رمضان؛ عليك الحصول على هاتف يمكنك الاعتماد عليه لتنفيذ كافة مهامك. ولتضمن أن هاتفك يعمل بكفاءة ودون انقطاعات، يأتي هاتف HUAWEI P30 Pro مع جهاز قوي ليضمن الحصول على أداء سلس ومحسن أثناء تصفح الانترنت بحثاً عن أماكن مميزة للفطور أو السحور أو لضمان تجارب لعب فيديوهات استثنائية وغيرها. يأتي هذا الهاتف مع سعات تخزين تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت وثمانية رام، بحيث تحصل على مساحة تخزين كافية لكل ذكريات شهر رمضان.