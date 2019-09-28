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تمثيل أردني واسع في لجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

منذ 47 دقيقة

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عمان – الغد –  فرض الاتحاد الاردني لكرة القدم، حضوراً واسعاً في عضوية لجان الاتحاد الآسيوي، مع اعادة تشكيل اللجان مؤخراً.

وسجل الاتحاد الاردني عضويته في 6 لجان رئيسية وبارزة في الاتحاد الآسيوي، ليوسع بالتالي من حضوره وتأثيره على خارطة اللعبة قارياً، خلال السنوات القادمة.

ودخل عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، مروان جمعة، في لجنة التسويق للاتحاد القاري، في الوقت الذي انضم فيه الأمين العام للاتحاد سيزار صوبر، الى لجنة المسابقات الآسيوية.

في المقابل، اصبح المستشار الاعلامي للاتحاد، امجد المجالي، عضواً في لجنة الاعلام والاتصال الآسيوية، فيما التحقت مديرة الكرة النسوية سولين الزعبي، بلجنة الكرة النسوية القارية، كما انضم الدكتور يحيى المحارمة لـ الطبية، واماني القاضي لـ المسؤولية الاجتماعية.

ويشكل التمثيل الاردني الواسع في اللجان الآسيوية، توثيقاً جلياً لمنظومة العمل المهني والمتطور، والذي يظهره الاتحاد عبر كفاءاته، خلال اجتماعات وملتقيات الاتحادات قارياً، برئاسة سمو الامير علي بن الحسين، وتأكيداً على المكانة البارزة التي يحظى بها الاتحاد آسيوياً.

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