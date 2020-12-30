تمديد ألوية الثقافة الفائزة في 2020 للعام المقبل لتأخذ فرصتها العادلة

عزيزة علي

عمان- قال مدير مديرية الهيئات الثقافية د. سالم الدهام: بسبب جائحة كورونا تم اعتبار ألوية الثقافة التي فازت في العام 2020 ممتدة للعام 2021 لتأخذ فرصتها الحقيقية بالتنمية الثقافية بشكل عادل، إذ حالت الجائحة دون التوسع في مشاريع تلك المدن، لا سيما أن الالوية الثقافية المعنية تحتاج الى مزيد من الدعم والإسناد نظراً لظروفها التنموية الخاصة.

ويتمنى الدهام ان تكون الظروف العامة في العام 2021 الذي نستقبله بعد أيام قليلة لتنفيذ مشاريع مهمة تتعلق بإحياء التراث والمحافظة عليه، وتسليط الضوء على الحياة الثقافية والاجتماعية في الألوية الثقافية المعنية وسيتم تنفيذ 24، مشروعا تم اقرارها لهذه الألوية الثقافية وهي كتالي:

“الوشم في البادية الشمالية ودلالاته”، “حصر وتوثيق الاعشاب والنباتات الطبية والشعبية واستخدامها في الموروث الشعبي”، “حفظ الموروث الشعبي/ الوسم، “حصر وتوثيق الموروث الشعبي/ قص الأثر والفراسة”، “طقوس وحكايا حراثة الاراضي الوعرة باستخدام الحيوانات، “ذاكرة المكان (قصر برقع) جمع القصائد النبطية والحكايا المتعلقة بالقصر، “القضاء العشائري في الأردن”، “حصر وتوثيق الموروث الشعبي (المدرقة) قبيلة بني حسن”، قصة وقصيدة مُغَنّاة على الربابة توثيق القصائد المرتبطة بقصص متميزة وتوثيق القصة والقصيدة المغناة على الربابة”، “نسج البسط في (غريسا، القنية، ودوقرة)”، “الممارسات والمعارف المتعلقة بالهجن”، “القصاص والغزل قصة لا تنتهي توثيق عملي/ نظري”، “توثيق مسارات الثورة العربية الكبرى”.

ومن المشاريع: “توثيق دلالات القهوة في الموروث الشعبي (حصر وتوثيق)، “الجداريات بالألوان”، “الهجيني في البادية في المواسم”، واقامة دورة تدريبية “الرسم على الخشب بالحرق”، “تنفيذ عدة جداريات بفن الخط العربي ضمن قواعده المعروفة”، “اللهجات الأردنية /دراسة ميدانية”، فيلم وثائقي بعنوان: (الهاشمية المدينة التي بناها العمال)، مشروع بعنوان: “أمسية شعرية سامر +ربابة+ شعر نبطي+ عود”، “الأغاني الشعبية في لواء القويرة”، “جداريات القويرة أجم”، فيلم وثائقي بعنوان: (مدينة القلم والبندقية)، إضافة إلى عشر مخطوطات في الأدب، والتراث، والأنثروبولوجيا لكتاب من الألوية الثقافية المعنية وهي: “إقليم الجنوب: لواء البادية الشمالية الشرقية”، “إقليم الوسط: لواء الهاشميـة”، “إقليم الجنوب: لواء القويرة”.

وأكد الدهام أن مشروع “مدن الثقافة الأردنية”، يعد أحد المشاريع الأساسية في خطة التنمية الثقافية لوزارة الثقافة التي تهدف بشكل أساس إلى نقل مركزية الحراك الثقافي من العاصمة إلى المدن الأردنية الأخرى.

وقد نفذت الوزارة في العام 2020، ندوات وورش عمل لمختصين منها ورشة العمل الخاصة بتوثيق التراث الشفوي غير المادي، بمشاركة “15”، متدربا، من الألوية الثقافية الأردنية الثلاثة للعام 2020-2021، “لواء البادية الشمالية الشرقية، ولواء الهاشمية، لواء القويرة”، بتاريخ12/8/ 2020، لمدة يومين في المركز الثقافي الملكي.

وكان قد اعلن وزير الثقافة د. باسم الطويسي في شهر فبراير (شباط)الماضي عن أسماء الألوية الثقافية للعام 2020 وهي: البادية الشمالية الشرقية، لواء الهاشمية، ولواء القويرة”، وتعد المدن الثقافية من أبرز مشاريع الوزارة التي ترتبط بخطة التنمية المستدامة التي تنقل الحركة الثقافية من العاصمة الى باقي المحافظات، ويسهم مشروع المدن الثقافية في الارتقاء بالذائقة الفنية والثقافية ويبرز دور الثقافة التنويري ومحاربة التطرف.