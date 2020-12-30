تمديد إعفاء العمالة السوريّة من رسوم تصاريح العمل

عمان-الغد- قرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بتصويب أوضاع العمالة السوريّة المخالِفة، وإعفائهم من دفع المبالغ المترتّبة على إصدار تصاريح العمل، مع إلزامهم بإجراء الفحص الطبّي اللازم، وذلك حتى تاريخ 31/12/2021م.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء مذكّرة تفاهم بين وزارة الصحّة الأردنيّة ونظيرتها في جمهوريّة الاتحاديّة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحيّة.

كما وافق المجلس على مذكّرة تفاهم للتعاون في مجالات شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعيّةّ مع حكومة دولة قطر، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعيّة.