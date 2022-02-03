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تمديد إعفاء مديني “التعاونيَّة” من الغرامات والفوائد

12:56 م2022-02-03
مبنى مجلس الوزراء في منطقة الدوار الرابع بجبل عمان -(أرشيفية)
مبنى مجلس الوزراء في منطقة الدوار الرابع بجبل عمان -(أرشيفية)

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قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على تمديد إعفاء كلّ مدين من مديني المؤسَّسة التعاونيَّة الأردنيَّة مما نسبته (100%) من الغرامات والفوائد القانونيَّة المستحقَّة عليهم، في حال تسديد أصل المطالبة حتى نهاية عام 2022م.
ويأتي القرار بهدف التَّخفيف على المدينين من أعضاء الجمعيَّات التعاونيَّة والمزارعين المقترضين، نتيجة الظروف التي طالتهم بسبب تداعيات جائحة كورونا.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدّكتور موسى مفضِّي اشتيوي رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.-(بترا)

12:56 م2022-02-03
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