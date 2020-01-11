تمديد الاستشارة العامة حول سياسة الحكومة للحوسبة السحابية

إبراهيم المبيضين

عمان– قررت الحكومة، من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤخرا، تمديد فترة الاستشارة العامة حول مسودة سياسة الحوسبة السحابية للأردن 2019، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع إضافية تنتهي بتاريخ 30/1/2020.

وبحسب ما أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لـ”الغد”: “جاء قرار التمديد بناءً على طلب العديد من الجهات الحكومية وحرصاً من الوزارة على تمكين الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين من دراسة السياسة وتزويد الوزارة بملاحظاتهم ومقترحاتهم وردود أفعالهم على بنودها”.

وكان من المفترض أن تنتهي فترة الاستشارة حول سياسة الحوسبة السحابية يوم التاسع من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي.

وبعد الانتهاء من فترة الاستشارة العامة، ستعمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على جمع وتكوين مصفوفة بردود الأفعال والملاحظات وعكس المناسب منها على مسودة السياسة لصوغها بشكلها النهائي والمضي في إجراءات إقرارها.

ويأتي طرح مسودة هذه السياسة للاستشارة العامة بعد الانتهاء من إعدادها وصياغتها؛ إذ قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاقد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، وشركة “مايكروسوفت” العالمية من خلال بيت خبرة دولي في مجال صياغة الاستراتيجيات والسياسات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد مسودة سياسة للحوسبة السحابية.

وإعداد مسودة هذه السياسة يأتي انسجاما مع وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 التي تطلب من الحكومة تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة، على سبيل المثال لا الحصر، الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بهدف تطوير اقتصاد رقمي وتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن.

وتطلب السياسة العامة للقطاع من الحكومة استخدام خدمات الحوسبة السحابية لتوسيع سعات التخزين المملوكة للحكومة والاستفادة من خدمات إدارة البيانات والتطبيقات المتوفرة في الحوسبة السحابية.

و”الحوسبة السحابية” تمثل مفهوما جديدا في عالم تكنولوجيا المعلومات يعنى بتقديم التقنيات الحاسوبية فقط عند الحاجة كخدمات وفي أي وقت وباستخدام أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعها أو الهواتف الذكية، بشكل آمن وبأقل التكاليف، كما يمكن تعريف “الحوسبة السحابية” بأنها عبارة عن حوسبة مبنية على الإنترنت؛ حيث يمكن بفضلها الوصول إلى عدد كبير من الموارد الحوسبية المشتركة كالخوادم وتطبيقات البرمجيات وتطبيقات التخزين عبر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة أخرى عبر الإنترنت، وبالنسبة للمستخدم المستفيد من هذه الخدمات كلها، فهو لا يعنى بمكان وجود هذه الموارد أو كيفية إدارتها أو صيانتها، فهي بالنسبة له موارد (في السحاب) عبر الإنترنت.