عمان – أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تمديد الاستشارة العامة للسياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لسنة 2020 لمدة ثلاثة أسابيع تنتهي يوم الأحد السابع من حزيران المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن التمديد جاء بناءً على طلب العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة لتمديد فترة الاستشارة العامة لمسودة السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020، وحرصاً من الوزارة على تمكين كافة الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين في دراسة مسودة السياسة وتزويد الوزارة بملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها.

وأشارت إلى أنه بإمكان المهتمين إرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم واستفساراتهم على مسودة السياسة عبر البريد الإلكتروني: e-consultation@modee.gov.jo.

-(بترا)