تمديد العزل والحظر الشامل في مناطق بالزرقاء ومعان والبلقاء حتى صباح الاثنين

عمان- بناء على توصية خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والتوريد والإنتاج تمديد فترة العزل وحظر التجوّل الشامل في أجزاء من مناطق البتراوي والزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، وقضاء إيل في محافظة معان، ومخيم البقعة في محافظة البلقاء حتى صباح يوم الاثنين المقبل الموافق للثاني عشر من الشهر الحالي.

وسيعاد النظر في هذا القرار مطلع الأسبوع المقبل، في ضوء نتائج الفحوصات المكثّفة التي أجريت والتي ستُجرى لسكّان هذه المناطق خلال الأيّام المقبلة.(بترا)