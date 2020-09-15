تمديد المشاركة في مسابقة “صاندانس تي في” لمدة أسبوع

عمان- أعلن القائمون على مسابقة “صاندانس تي في” للأفلام القصيرة عن انضمام الممثلة والمنتجة الشهيرة أوما ثورمان، وصانعتي الأفلام الرائدتين آن ماري جاسر وصوفيا الماريا، إلى لجنة تحكيم المسابقة. وتوفر مسابقة “صاندانس تي في” للأفلام القصيرة، التي أطلقتها مؤخراً قناة “صاندانس تي في” بالتعاون مع مجموعة beIN الإعلامية ومؤسسة الدوحة للأفلام، منصة شاملة للهواة المستقلين والمواهب العربية الشابة في صناعة الأفلام، لعرض أعمالهم على ملايين المشاهدين حول العالم. وسيحصل الفائز بالمرتبة الأولى في المسابقة على جلسة تدريبية حصرية (masterclass) مع أوما ثورمان، الفائزة بجائزة غولدن غلوب وجائزة الأوسكار، والمرشحة لجائزة إيمي برايم تايم. وتشمل الجوائز الإضافية باقة ترفيه منزلي متطورة وقسيمة اشتراك في beIN CONNECT. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى في المسابقة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل؛ حيث سيتم عرض الأفلام الفائزة لاحقاً هذا العام على قناة “صاندانس تي في” المتاحة حصرياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قناة beIN 75.

واشتهرت أوما ثورمان بأدائها الرائع في أفلام المخرج البارز كوينتين تارانتينو التي حققت جماهيرية كبيرة مثل “اقتل بيل” و”خيال رخيص”، ونالت عليهما ترشيحاً لجائزة الأوسكار وجائزة غولدن غلوب على التوالي. ولعبت الممثلة دور البطولة في العديد من الأفلام المشهورة، بما في ذلك Dangerous Liaisons وHenry & June وThe Truth About Cats & Dogs وGattaca. وحصلت ثورمان على جائزة غولدن غلوب عن فيلم “Hysterical Blindness”، من إنتاجها وتمثيلها، كما حصدت مؤخراً وسام الشرف من قبل صندوق الممثلين، وذلك خلال حفل الصندوق السنوي في مدينة نيويورك.

أما المخرجة والشاعرة الفلسطينية آن ماري جاسر فقد صاغت عبر أعمالها أفقاً فنياً جديداً؛ حيث كتبت وأخرجت وأنتجت أكثر من ستة عشر فيلماً متميزاً، تم عرض فيلمين من أفلامها لأول مرة ضمن الاختيارات الرسمية في مهرجان كان، فيما عُرض لها فيلمٌ في مهرجانات برلين والبندقية ولوكارنو وتيلورايد. وشكلت أفلامها الروائية الثلاثة المشاركات الرسمية التي مثلت فلسطين في جوائز الأوسكار.

