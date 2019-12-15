تمديد برنامج “النساء في الأخبار” بقيمة 7 ملايين يورو

عمان- الغد– أعلنت منظمة وان-ايفرا عن تمديد برنامجها الرائد “النساء في الأخبار” بقيمة 7 ملايين يورو لمدّة أربعة سنوات إضافية وهو التمويل الأكبر حتى اليوم لدعم خبرات النساء في غرف الأخبار.

ستمكّن المنحة التي خصّصتها الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية (SIDA) برنامج “النساء في الأخبار”من التوسع إلى أسواق جديدة وإطلاق مبادرات بحثية عالمية وبناء القدرات الداخلية لإدارة البرنامج في جميع أنحاء العالم العربي وأفريقيا جنوب الصحراء. وتمثّل هذه المنحة استمرار شراكة دامت حوالي عقد من الزمن بين الوكالة السويدية ووان-ايفرا.

تؤمن وان-ايفرا وشركاؤها والشبكة العالمية للمؤسسات التي تمثّلها وهي أكثر من 18،000 مؤسسة في العالم أن الفجوة والتفاوتات بين الرجال والنساء في صناعة الإعلام حول العالم تضعف من المساهمة التي يمكن أن تقدمها وسائل الإعلام في التنمية الديمقراطية والبشرية. من خلال برنامج “النساء في الأخبار”، تعتزم وان-ايفرا الاستمرار في قيادة الحوار والعمل من أجل التغيير بين قاعدة أعضائها وشركائها عالمياً.

تقول ميلاني والكر، مديرة برنامج “النساء في الأخبار” ومديرة قسم تطوير الإعلام في وان-ايفرا: يسرّنا ويشرّفنا تلقّي هذا الدعم الذي تقدمه الوكالة السويدية، ومتحمسون للتوسّع الى آفاق جديدة والتأثير المستمرّ. لقد أطلقنا “برنامج النساء في الأخبار” منذ تقريباً 10 سنوات بميزانية صغيرة ونهج جديد. مع تطور البرنامج، لم نفقد أبدًا جوهر البرنامج التي يرتكز على الدعم المحلي. يعد نجاح “النساء في الأخبار” دليلًا على وجود مجتمع ممتد من الداعمين و الذين يساهمون في البرنامج بسبب قناعتهم أن العدالة الجندرية هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وأن الإعلام له دور محوري في تطبيق هذه القناعة. نحن ممتنّون للنساء والرجال الملهمين الذين ساعدوا في جعل البرنامج ما هو عليه اليوم”.

“تلعب وان-ايفرا دورًا مميزاً في الشراكة مع صنّاع الإعلام لتحسين مقاييس التوازن الجندري. لا تزال صناعة الإعلام على مستوى العالم غير متطوّرة بشكل كافٍ بما يتعلّق بالتنوّع والشمولية،” يقول فنسنت بيريني، المدير التنفيذي لمنظمة وان-ايفرا. “إن برنامج النساء في الأخبار مكرّس لتصحيح الخلل الحالي وتثقيف وتوعية المؤسسات الإعلامية بالضرورات المالية والمعيارية في السعي لتحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين.”

وتقول فاطمة فرج، مديرة البرنامج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعضو مجلس إدارة وان-ايفرا ومنتدى المحرّرين الدولي أن “هذا الانجاز لم يكن لينجح لولا دعم المؤسسات الإعلامية الشريكة في المنطقة العربية ومشاركة خبرائنا المحليّين في صياغة وتطوير الكثير من مكوّنات البرنامج على مدى السنوات الأربعة الماضية.”

ينشط برنامج النساء في الأخبار حاليًا في 15 دولة في جميع أنحاء إفريقيا والمنطقة العربية وجنوب شرق آسيا. تتعاون المبادرة مع صناع الإعلام لزيادة الريادة النسائية وأصوات النساء في الأخبار من خلال بناء القدرات والخدمات الاستشارية الداخلية.