تمديد توقيف النائب عماد العدوان 8 أيام

قررت محكمة إسرائيلية تمديد توقيف النائب عماد العدوان لـ 8 أيام في جلسة عقدتها الأحد، على ما ذكر محامي النائب جواد بولس.

وقال أسامة السعدي المحامي الآخر للعدوان، إن قرار منع لقاء العدوان بمحاميه ينتهي منتصف ليل الغد (الاثنين)، وحتى الآن لم يصدر قرار بتمديد المنع من قبل القضاء الإسرائيلي.

وأضاف السعدي أن المحامين سيزورون العدوان مباشرة إذا لم يمدد المنع، أما إذا قرر القضاء الإسرائيلي تمديد منع لقائه بالمحامين سيُستأنف القرار لدى محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

الأحد الماضي، أوقفت السلطات الإسرائيلية النائب العدوان، على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

الثلاثاء الماضي، زار السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة.(المملكة)