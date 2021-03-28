تمديد حظر التجول الشامل ليوم الجمعة والقطاعات المغلقة حتى بعد عيد الفطر

عمان-الغد- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بتمديد العمل بأحكام البلاغين (26) و(27) الصادرين استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م، والمتعلّقين بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، والقطاعات المغلقة، وحتى تاريخ 15/ أيار /2021م.

كما وسيستمرّ العمل بالإجراءات المطبّقة حاليّاً حتى منتصف شهر أيّار المقبل، بحيث تستمرّ ساعات الحظر الليلي من الساعة السابعة مساءً للأفراد، والسادسة مساءً للمنشآت وحتّى السادسة صباحاً، ويستمرّ العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً، والتي تمّ تحديدها في البلاغ رقم (27) الصادر استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م، حتى تاريخ 15/ أيّار /2021م.