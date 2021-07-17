تمديد دوام “الاستهلاكية المدنية” اليوم وغدا حتى السابعة

عمان– قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة تمديد الدوام في جميع أسواق المؤسسة اليوم وغداً حتى الساعة السابعة مساءً.

واوضح ان تمديد الدوام جاء لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من اسواق المؤسسة، داعياً المواطنين الى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على الاسواق التي سيتم تمديد الدوام بها. وفي ذات السياق، دعا القضاة المواطنين الى الاستفادة من تخفيضات المواد والعروض الترويجية المعلن عنها سابقاً البالغ عددها اكثر من 290 مادة والمتوفرة في اسواق المؤسسة.

كما دعا مرتادي اسواق المؤسسة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة امان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

— (بترا)