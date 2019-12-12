تمديد دوام دائرة ضريبة الأبنية في إربد حتى السادسة مساءً

اربد – الغد -أعلنت بلدية اربد الكبرى تمديد الدوام في دائرة ضريبة الأبنية والأراضي من يوم الأحد الموافق 15-12-2019 وحتى نهاية العام الحالي.

ويأتي هذا القرار للتسهيل على المواطنين ومنحهم الفرصة كاملة لتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب قبل نهاية العام وبالتالي تجنيبهم دفع الغرامات التي يفرضها النظام في حال انتهاء السنة المالية دون تسديد ما يستحق من ضرائب.

وأعلنت البلدية ان الدوام في دائرة ضريبة الأبنية سيكون لغاية الساعة السادسة مساء خلال أيام الدوام الرسمي.

فيما يستمر العمل بشكل رسمي خلال أيام الجمع والعطل القادمة ويكون محدداً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً بهدف منح الفرصة لجميع المواطنين لدفع ما عليهم من مستحقات.