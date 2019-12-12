إربدمحافظات

تمديد دوام دائرة ضريبة الأبنية في إربد حتى السادسة مساءً

منذ 17 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

اربد – الغد -أعلنت بلدية اربد الكبرى تمديد الدوام في دائرة ضريبة الأبنية والأراضي من يوم الأحد الموافق 15-12-2019 وحتى نهاية العام الحالي.

ويأتي هذا القرار للتسهيل على المواطنين ومنحهم الفرصة كاملة لتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب قبل نهاية العام وبالتالي تجنيبهم دفع الغرامات التي يفرضها النظام في حال انتهاء السنة المالية دون تسديد ما يستحق من ضرائب.

وأعلنت البلدية ان الدوام في دائرة ضريبة الأبنية سيكون لغاية الساعة السادسة مساء خلال أيام الدوام الرسمي.

فيما يستمر العمل بشكل رسمي خلال أيام الجمع والعطل القادمة ويكون محدداً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً بهدف منح الفرصة لجميع المواطنين لدفع ما عليهم من مستحقات.

مقالات ذات صلة

جامعة اليرموك- (أرشيفية)

كفافي يعد موظفي “اليرموك” بتلبية مطالبهم ضمن إمكانات الجامعة

منذ 11 ساعة

مركز صحي الظليل.. 5 ساعات انتظار للحصول على العلاج

منذ 11 ساعة

“مخالفات الخلوي الغيابية” كابوس يومي يطارد السائقين

منذ 11 ساعة

مدرسة القنية بالزرقاء.. غرف صفية ما تزال قائمة رغم قرار بإزالتها

منذ 11 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock