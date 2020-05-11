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تمديد ساعات التجول حتى السابعة.. وإلغاء الفردي والزوجي للمركبات العمومية

منذ 17 دقيقة
مواطنون يتسوقون خلال حظر التجول بسبب كورونا -(تصوير: أمجد الطويل)

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عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عقدت خليّة أزمة كورونا اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، وبحضور قادة الأجهزة الأمنيّة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين؛ لمناقشة الإجراءات التي من الممكن تطبيقها مع قرب حلول عيد الفطر السعيد، وقد تقرّر خلال الاجتماع ما يلي:

اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، سيتمّ تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، وفق الآليّة التي يتمّ تطبيقها حاليّاً.

بالنسبة لوسائط النقل العام سيتم إلغاء نظام الزوجي والفردي، وستبدأ بالعمل بكامل طاقتها اعتباراً من صباح غد الثلاثاء شريطة أن تكون السعة المقعديّة 50% فقط، واتباع جميع إجراءات والسلامة العامة، ويشمل جميع وسائط النقل العام بما في ذلك مركبات التاكسي الأصفر والتطبيقات الذكيّة والسرفيس

يكون يوم الجمعة من كلّ أسبوع حظر تجوّل شامل كما جرت العادة، وحتّى إشعار آخر.

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