تمديد ساعات الدوام للبنوك وشركات الصرافة حتى الثالثة عصرا

عمان – قرر البنك المركزي الأردني تمديد ساعات الدوام الرسمي للبنوك وشركات الصرافة، التي سمح لها بالعمل خلال فترة حظر التجول، لتصبح من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً وبشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت.

وأكد البنك المركزي في بيان اليوم الاثنين، أن خدمات البنوك خلال هذه الفترة تقتصر على: سحب الرواتب للموظفين الذين لا يملكون بطاقات الصراف الآلي، والإيداع والتحويلات الأسرية للأفراد، وعمليات التجارة الخارجية والإيداع النقدي والشيكات للتجار، فيما تقدم شركات الصرافة خدمات استقبال وإرسال الحوالات فقط. وشدد البنك المركزي أيضاً على عدم السماح للبنوك بتقديم قروض شخصية وتمويلات للمواطنين والعملاء في هذه الفترة، متمنياً على العملاء عدم مراجعة البنوك لهذه الغايات.

وأشار إلى أنه تم إيقاف العمولات على السحب النقدي من الصرافات الآلية حتى إشعار آخر (لمن يستخدم صرافا آليا غير البنك الذي يتعامل معه).

وأكد أن البنوك ملتزمة بالاستمرار بتغذية الصرافات الآلية لتقديم خدماتها للمواطنين والعملاء، وملتزمة كذلك بتعقيمها حفاظاً على صحة المستخدمين، ويأتي هذا للتسهيل على المواطنين والعملاء خلال فترة حظر التجول، وفي ظل ما يواجهه البعض من صعوبة في الوصول لأفرع البنوك سيراً على الأقدام.

وشدد البنك المركزي على أهمية التقيد التام بتعليمات الوقاية والسلامة الصحية أثناء التواجد داخل البنوك، والالتزام بتجنب الازدحام والحفاظ على المسافات الآمنة.-(بترا)