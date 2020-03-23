تمديد ساعات عمل مركز اتصال الضمان اليوم حتى السادسة مساء

عمان- الغد- صرّح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنه نظراً لضغط الاتصالات على مركز اتصال خدمات الضمان منذ صباح اليوم، فقد تقرر تمديد ساعات عمل المركز حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، حيث بدأ المركز يستقبل اليوم الاتصالات من المواطنين غير المقتدرين مالياً ممن تجاوزت أعمارهم سن السبعين من أجل تقديم إعانات عينية لهم، داعياً اي مواطن فوق سن السبعين وبحاجة إلى مساعدة وإعانة غذائية إلى التواصل مع مركز اتصال خدمات الضمان على أحد الرقمين:

065502626

065502615

حيث تقوم المؤسسة بالتحقق من مدى الاحتياج للمساعدة من خلال تنسيقها مع الجهات المعنية..

وكشف الصبيحي بأن المؤسسة تلقت (11) ألف اتصال منذ صباح اليوم وحتى الساعة الثانية والنصف عصراً.