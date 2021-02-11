تمديد فترة الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات 3 شهور

عمان – الغد – قرر وزير الشباب محمد سلامة النابلسي تمديد فترة الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات لمدة 3 شهور تبدأ من اليوم.
جاء ذلك خلال الكتاب الرسمي الذي تسلمه العين وجيه عزايزة وفيه استمرت الهيئة الإدارية المؤقتة السابقة والتي تتكون من:
١- أحمد شقر
٢- المهندس ياسين أبو عواد
٣- محمد حسن غنام
٤- عبد الفتاح الكوز
٥- أسامة العكايلة
٦- بسام المومني.
وأكد الكتاب الرسمي على أن تقوم الهيئة الإدارية خلال الفترة المذكورة بدعوة الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب هيئة إدارية جديدة حال سمحت لجنة الأوبئة بعقد اجتماعات الهيئات العامة.