تمديد قرار تخفيض رسوم تصاريح العمل للقطاعين الزراعي والمخابز

عمان- الغد- أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة العمل بالقرار الصادر من مجلس الوزراء والمتعلّق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل (داخل القطاع الزراعي وقطاع المخابز) حتى تاريخ 1/7/2020.

وبينت الوزارة أن القرار نص على تخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالات تجديد التصاريح وتغيير مكان العمل في هذين القطاعين بمقدار 200 دينار. بهدف مساعدة قطاعي الزراعة والمخابز في ظل الظروف الاقتصادية الحالية إثر جائحة كورونا، باعتبارها قطاعات مهمة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

واكدت الوزارة ان هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير العمل جاء بطلب القطاع الزراعي وأصحاب المخابز .