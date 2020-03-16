تمديد معسكر منتخب التايكواندو في روسيا

عمان – كشف اتحاد التايكواندو عن تمديد معسكر المنتخب الوطني في روسيا الذي كان مقررا اختتامه الخميس المقبل، حتى إشعار آخر بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والاجراءات المتبعة عند وصول اللاعبين إلى مطار الملكة علياء الدولي.

وأكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، أن المنتخب الذي كان مقررا عودته إلى عمان نهاية الأسبوع الحالي، أعلن عن تأجيل العودة إلى الاردن وتمديد المعسكر التدريبي المقام في روسيا، تحسبا لإجراءات الحكومة التي تقضي بإرسال جميع القادمين إلى عمان إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما، في إطار خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ولفت العبداللات في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين، إلى أن قرار استمرار معسكر المنتخب في روسيا، جاء بالتنسيق مع اللاعبين وعائلاتهم.

يشار إلى أن المنتخب الوطني للتايكواندو المكون من 6 لاعبين و3 لاعبات، يواصل حاليا معسكره التدريبي في روسيا، في اطار خطة التحضير للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 المقرر اقامتها في عمان خلال حزيران ( يونيو) المقبل. -(رويترز)