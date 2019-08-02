عمان- الغد- أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة أن دائرة الجمارك وافقت على تمديد مهلة تجديد ترخيص شركات التخليص حتى نهاية شهر آب الحالي.

وأشار أبو عاقولة في تصريح صحافي اليوم الجمعة إلى أن النقابة كانت قد خاطبت دائرة الجمارك لتمديد مهلة ترخيص أكثر من 100 شركة عاملة بقطاع التخليص والتي انتهت أواخر شهر تموز الماضي، مبينا أن هذه الشركات لم تستطع الترخيص خلال المدة القانونية المحددة.

ولفت إلى أن قرار الجمارك تضمن السماح لشركات التخليص غير المرخصة لعام 2019 بالعمل لدى المراكز الجمركية الحدودية حتى اليوم الأخير من الشهر الحالي، فيما سيتم وقف الشركات التي لم تلتزم بالترخيص عن العمل بعد نهاية المهلة لحين تجديد الترخيص.

وحسب قرار الجمارك سيتم فرض غرامة على الشركات التي لم تلتزم بتجديد ترخيصها لعام 2019 اعتبارا من الأول من شهر أيار الماضي بواقع (100) دينار عن كل شهر تأخير أو جزء منه لغاية نهاية شهر آب الحالي وسيتم استيفائها عند تجديد الترخيص من قبل مديرية الترانزيت والتخليص بالجمارك.