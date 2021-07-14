تمديد وقت امتحان الورقة الثانية للرياضيات غدا

عمان- الغد- قرر مجلس الامتحان في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء تمديد وقت امتحان الرياضيات الورقة الثانية ليوم غد الخميس، ولكافة الفروع؛ ليصبح من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي نظرا للتغذية الراجعة الإيجابية من الطلبة على تمديد وقت الامتحان للجلسة الأولى يوم أمس الثلاثاء، وتحقيقا للعدالة بين مستويي الامتحان، لا سيما وأن بعض الطلبة في الخطط السابقة كان قد سجل في مستوى واحد لامتحان الرياضيات.