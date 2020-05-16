تمديد وقت دخول طلبة التوجيهي لمنصة درسك حتى الساعة الثامنة مساء

عمان – الغد– قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي تمديد وقت الدخول إلى منصة درسك للتقدم للاختبار التجريبي لطلبة التوجيهي إلى الساعة الثامنة مساء بدلًا من السادسة، وذلك لليوم السبت.

ويهدف قرار التمديد إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة للدخول إلى المنصة والتقدم للاختبار .

وكانت وزارة التربية والتعليم اكدت على لسان الناطق الإعلامي باسمها وليد الجلاد، ضرورة تقدم طلبة الصف الثاني عشر (التوجيهي) للاختبار التجريبي الذي تتواصل جلساته اليوم السبت عبر منصة درسك لجميع الفروع الاكاديمية والمهنية.

وقال الجلاد في تصريح صحفي اليوم ، ان التقدم للاختبار يوفر فرصة ثمينة للطلبة لتقييم تعلمهم ذاتيا وتوجيه جهدهم الدراسي استعدادا لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة المقبل، فيما يمكن الاختبار طلبة التوجيهي من التعرف على أنماط الاسئلة للامتحان العام، وتوجيه تعلمهم نحو الأفضل.

كما اكد ضرورة الإجابة على جميع الاسئلة الواردة في الإختبار خلال المدة الكافية المخصصة له وهي ساعتان متواصلتان، يبدأ احتسابهما منذ لحظة تسجيل الطالب للإختبار عبر المنصة، حيث لا يمكن له إذا خرج من الاختبار العودة له واجابة ما تبقى من أسئلة.

ويتقدم طلبة الفرع العلمي للإختبار اليوم السبت في مباحث الكيمياء والعلوم الحياتية، ومباحث تاريخ العرب والجغرافيا والعلوم الاسلامية وعلوم الحاسوب لطلبة الفرع الأدبي ، فيما يتقدم طلبة الفرعين الزراعي والمنزلي للاختبار في مبحثي الكيمياء والعلوم الحياتية.