تمريض التكنولوجيا تحصل على المركز الثاني بجائزة الأمير الحسن للتميز العلمي

اربد – الغد – فازت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالمركز الأول والمركز الثاني بجائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي 2021 والتي خصصت لمؤسسات التعليم العالي.

و منحت الجائزة الثانية لجامعة العلوم والتكنولوجيا عن مشروعها تطوير مختبرات المحاكاة في كلية التمريض حيث جاء الاهتمام بتطوير مختبرات المحاكاة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لما له من تأثير إيجابي كبير على الممارسة العملية للطلاب من خلال دمج منهجية التعليم التجريبي القائم على المحاكاة لطلبة التمريض في مناهج التعليم التمريضي وذلك لتعزيز المهارات العملية ولتحسين خدمات الرعاية الصحية للمريض.

وقال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور صائب خريسات ان التعليم التجريبي القائم على المحاكاة لطلبة التمريض يتيح فرصة غنية لتطبيق واكتساب المهارات العملية، وتعزيز مهارات التفكير الناقد، واتخاذ القرارات اللازمة بشأن التدخلات العلاجية، وتعزيز مهارات الاتصال، وتحسين التوثيق الطبي في ضوء الافتقار إلى مواقع التدريب السريرية المتاحة والتحول الى التعليم عن بعد التي لا تزال تعيق فرص تدريب الطلبة في اكتساب الخبرات العملية في البيئات السريرية الحقيقية.

من جهتها قالت عميدة كلية التمريض الدكتور هدى غرايبه ان مختبرات المحاكاة تعد أماكن امنه ومتخصصة لتدريب الطلبة في مساقات تمريض الجراحة والباطني، وتمريض الرعاية الحرجة، وتمريض صحة الأم وحديثي الولادة، وتمريض صحة الأطفال.

ويضم كل مختبر على مجموعة من الدمى عالية الدقة وغرف لاستخلاص المعلومات ومراقبتها وتسجيل الأداء الفردي والجماعي أثناء المحاكاة وغرف للمراقبة والتحكم وتم تجهيز مختبرات المحاكاة بنظام صوتي / فيديو متقدم يسمح لعضو هيئة التدربس والطلاب لمحاكاة حالات المرضى البسيطة والمعقدة في بيئة محاكاة مع سيناريوهات منخفضة ومتوسطة وعالية الصعوبه.

كما وتساهم مختبرات المحاكاة في رفع كفاءة الطلبة مما يؤدي الى تقليل الاخطاء الطبية من قبل الطلبة في اماكن التدريب الحقيقية، كما ساهمت مختبرات المحاكاة بعقد العديد من الدورات التدريبية لأغراض تدريب الكوادر التعليمية والطبية من خارج الجامعة مما جعل مختبرات المحاكاة في كلية التمريض /جامعة العلوم والتكنولوجيا مركز تعليمي إقليمي رئيسي ومختبر متميز للتدريب