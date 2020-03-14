تمرين وهمي للتعامل مع “كورونا”.. وإعلان عدم إصابة الدليل السياحي.. والحجر على سائح فرنسي في مكان إقامته

محمود الطراونة وحابس العدوان

عمان – أعلن مصدر في وزارة الصحة أن نتائج فحوصات دليل سياحي رافق سائحة كندية زارت الأردن قبل اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا لدى عودتها إلى بلادها، جاءت سلبية، ما يعني أنه غير مصاب بالفيروس.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر قال إن وزارة الخارجية تواصلت مع السلطات الكندية لتتبع الوضع الصحي للسائحة الكندية المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ومعرفة المتعاملين معها.

واضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة توصلت إلى الدليل السياحي المرافق، واتخذت الإجراءات اللازمة لوضعه في الحجر الصحي.

إلى ذلك، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة مساء اليوم السبت أن الفحوصات المخبرية التي أجريت ل 6 أشخاص ممن خالطوا السائحة الكندية لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بفايروس كورونا.

وقال العضايلة في حديث لفضائية الحدث إن الأردن تابع الحالة التي أعلنت في كندا وقيل إنها آتية من الأردن، حيث تواصلت الأطراف المختصة في المملكة مع الجهات المعنية في كندا.

وبين الوزير أنه جرى فحص 6 أشخاص من الذين خالطوا السائحة، وتبين بعد الفحوصات أن نتائجها سلبية ولا توجد لديهم أعرض إصابة بالكورونا.

من جانب آخر، أكدت مصادر في وزارة الصحة لـ”الغد” أن سائحا من الجنسية الفرنسية جرى وضعه تحت الحجر حاليا، في مكان إقامته في أحد المنشآت في المناطق السياحية في المملكة.

وأضافت أنه جرى إخضاعه لفحص كورونا، ومن المتوقع أن تظهر النتائج خلال ساعات، وعلى أساسها سيتم اتخاذ الإجراء المناسب.

وفي سياق متصل، أجرت فرق وزارة الصحة تمرينا وهميا للتعامل مع الإصابات بفيروس كورونا في مستشفى الأمير حمزة ظهر اليوم.

وهدف التمرين إلى الوقوف على جاهزية الفرق الصحية والمساندة، للتعامل مع الفيروس والمرضى المصابين فيه، وذلك ضمن إجراءات الحكومة الهادفة إلى منع انتشار الفيروس في الأردن، ورفع الجاهزية للتعامل مع أي إصابات قد تظهر في أي وقت.