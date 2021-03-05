تمكين بلدان العالم الأشد فقرا لتحقيق تعاف قادر على الصمود

واشنطن-الغد- في قرية ناكار أباد التي تبعد حوالي 500 كيلومتر شمال غربي العاصمة الأفغانية كابول، تعكف شكرية على حياكة كمامات للوقاية من فيروس “كورونا”. تنتج شكرية ما يقرب من 100 كمامة كل يوم، وهي كمية تكفي لتوفير الحماية لسكان قريتها الذين يقترب عددهم من 1,700 شخص وتغطي نقصا في هذه المعدات البسيطة التي يمكن أن تنقذ حياة من يستخدمها.

تنضم شكرية، التي تبلغ من العمر 24 عاما، إلى مجموعات متنامية من النساء في جميع أنحاء أفغانستان تنتج كمامات من أجل سكان قراها وبلداتها. وقد تعرفت على آثار جائحة “كورونا” من خلال حملة إعلامية انطلقت في مختلف أنحاء أفغانستان ويديرها مشروع ميثاق المواطن.

تقول شكرية وهي تستعيد إلى ذهنها نشاط الحملة “الحملة سلحتنا بالمعرفة كي نأخذ مخاطر الجائحة على محمل الجد”.

وقد تسببت الجائحة في وقوع خسائر فادحة بأفغانستان، التي تكافح بالفعل لمواجهة الصراع القائم وارتفاع معدلات الفقر. كما أسفرت الجائحة عن سقوط أعداد كبيرة من الوفيات في بلد من بين 74 بلدا هي الأشد فقرا في العالم، وتسانده المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي. ويعد برنامج ميثاق المواطن أحد مشاريع عديدة تنفذها المؤسسة الدولية للتنمية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش من جائحة “كورونا”.

في وقت سابق من الشهر الحالي، وافق البنك الدولي على أول عملية تمولها المؤسسة الدولية للتنمية من أجل نشر لقاح مضاد لفيروس “كورونا” في أفريقيا لتمكين كابو فيردي من شراء اللقاحات وتوزيعها، وذلك تماشيا مع نشاط مرفق إتاحة لقاحات فيروس “كورونا” على الصعيد العالمي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خورخى نويل باريتو، منسق جهود الاستجابة للتصدي لجائحة “كورونا”: “بالنسبة لكابو فيردي، فإن الاستعداد للقاحات هو إحدى الأولويات الرئيسية في الأشهر المقبلة. ونعمل على ضمان أن يتوفر لهذا البلد سلسلة التبريد المناسبة والخدمات اللوجستية. بهدف تطعيم ما لا يقل عن 60 % من السكان”.

وحتى مع قرب توفر اللقاحات، فإن التوقعات قاتمة بالنسبة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بسبب جائحة “كورونا”. فوفقاً لأحدث تقديراتنا، من المتوقع أن تدفع الجائحة ما بين 55 و63 مليون شخص في تلك البلدان إلى دائرة الفقر المدقع بحلول نهاية العام 2021.

“إن أفقر بلدان العالم هي الأكثر ضعفاً في هذه الأزمة العالمية. والمؤسسة الدولية للتنمية في وضع فريد يتيح لها مساعدة تلك البلدان على حماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس وتجنب وقوع آثار اقتصادية سلبية دائمة في حين تشرع في تحقيق انتعاش أخضر مرن وشامل للجميع”.

ومع اتخاذ تلك البلدان خطوات أولية على طريق غير مؤكد نحو الانتعاش، تقوم المؤسسة الدولية للتنمية بشن جهود الاستجابة؛ حيث تعبئ ما يصل إلى 55 مليار دولار بين شهري نيسان (أبريل) 2020 وحزيران (يونيو) 2021. والهدف من جهود الاستجابة هذه هو تمكين البلدان المعنية من العمل على تحقيق انتعاش مرن شامل للجميع.

في السنغال المجاورة، رسخ مشروع تعزيز النظم الإقليمية أيضا شعورا بالتأهب.

تقول الدكتورة ألفا سال، المدير العام لمعهد باستور في داكار: “تمكنا من تعزيز أنظمة المراقبة لجميع أنواع الأمراض في جميع أنحاء السنغال… وستتيح لنا المعدات التي حصلنا عليها الكشف السريع عن قدراتنا على تعبئة الموارد والاستجابة لتفشي الفيروسات مثل فيروس كورونا وتحسين هذه القدرات على وجه السرعة”.

وفي كمبوديا، بالمثل، ساعدت المراقبة الوبائية القوية والقدرات المختبرية الصحية الوطنية على إنقاذ النظام الصحي من الإجهاد في أزمة فيروس “كورونا”. فاعتمادا على أعوام من الاستثمار في قطاع الصحة، تمكنت المؤسسة الدولية للتنمية من صرف موارد تمويلية سريعا، ما سمح للحكومة بشراء إمدادات حيوية للاستجابة لحالات الطوارئ في وقت مبكر. وعلى الرغم من أن كمبوديا شهدت إصابات بفيروس “كورونا” في وقت مبكر نسبيا، فإنها لم تتأثر نسبيا بالجائحة.

إن نظم الحماية الاجتماعية تشكل أداة مهمة للفقراء والمحرومين أثناء الصدمات مثل جائحة “كورونا”. وفي بوركينا فاسو، وهي بلد ما يزال محفوفاً بالصراعات، قامت الحكومة سريعا بتوسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية استجابة لجهود التصدي لجائحة “كورونا” بغية الوصول إلى أكثر الفئات ضعفا في البلاد. وقد استفاد البرنامج من نظم الدفع القائمة وسجلات المستفيدين، بما في ذلك أكبر برنامج لشبكة الأمان الاجتماعي في البلاد. وبمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، أنشأ أكثر من 45 بلدا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء شبكات للأمان الاجتماعي.

كما تدعم المؤسسة بلدانا مختلفة للاستفادة من التكنولوجيا المتاحة في تدعيم إمكانية الحصول على التعليم وسط الصدمات التي تتعرض لها النظم التعليمية في كل مكان. وفي باكستان، تستغل الحكومة الأزمة كفرصة. وبدعم من المؤسسة الدولية للتنمية، بدأ مشروع فعالية الاستجابة للجائحة في باكستان قناة Teleschool، وهي قناة تلفزيونية مخصصة ذات محتوى تعليمي للطلاب في الصفوف من 1 إلى 12. وفي بلد مثل باكستان، حيث لم يسبق لفتاة من بين كل ثلاث فتيات الالتحاق بالمدرسة، توفر برامج التعلم عن بعد فرصاً تتجاوز التحديات وتمكن من الحصول على الموارد باستمرار.

يقول طالب من مدرسة روالبندي الابتدائية: “مع تفشي فيروس كورونا، كان من الصعب جداً مواصلة الدراسة، لكن التعليم التلفزيوني الذي بدأته الحكومة ساعدنا حقاً على التأقلم مع الوضع”.

أدت جائحة فيروس “كورونا” إلى انهيار اقتصادي في أجزاء كثيرة من العالم. فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 % العام 2020، ما قضى على ثلاثة إلى أربعة أعوام من مكاسب التقدم نحو الحد من الفقر. وتشير البيانات الأولية إلى أن تأثير الجائحة على سوق العمل سيكون هائلاً طويل الأمد وغير متكافئ بشكل لافت للنظر.

ووسط هذه الإحصاءات، ظلت المؤسسة الدولية للتنمية في الطليعة منذ فترة طويلة في مساعدة البلدان النامية على إحداث أثر تحولي في اقتصاداتها، وضمان نواتج التعلم، وتوفير التدريب على المهارات، وخلق فرص عمل منتجة غالبا ما تمثل السبيل الوحيد للخروج من الفقر بالنسبة للكثيرين.

في نهاية العام 2020، كان 233 مليون شخص في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد العامين 2021 و2022. وبخلاف الأزمات الغذائية السابقة، فإن الدوافع الرئيسية لتفاقم انعدام الأمن الغذائي في إطار جائحة “كورونا” هي انخفاض الدخل والتحويلات بسبب الإغلاق الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب إغلاق الأسواق المحلية وانخفاض قيمة العملة.

وخلال أزمة الغذاء العام 2008، كانت المؤسسة الدولية للتنمية في المقدمة والصدارة، حيث كانت سريعة في توجيه المساندة من خلال برنامج التصدي لأزمة أسعار الغذاء العالمية. وبين 2008 و2012، وصل البرنامج إلى 57.3 مليون شخص، بما في ذلك دعم برامج الحماية الاجتماعية والتدخلات الزراعية.

والآن، تركز استجابة المؤسسة في مجال الأمن الغذائي المرتبط بجائحة “كورونا” 3 -.5 مليارات دولار في شكل ارتباطات جديدة- مرة أخرى على كل من الأجل القصير والطويل. وسيمول نصف هذه الارتباطات تقريباً الاستثمارات الأطول أجلاً في مجال المرونة، تماشياً مع تركيز المؤسسة على الدوافع الكامنة مثل الصراعات وتغير المناخ والأمراض الحيوانية. وتركز المشاريع باستمرار على من يقعون في دائرة الجائحة: النساء والأطفال واللاجئون والمعوقون وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة.

جائحة “كورونا” هي تذكير للعلاقة الوثيقة بين صحة الإنسان وسلامة كوكب الأرض. ومع تزايد تواتر وتأثير تفشي الأمراض الحيوانية المنشأ مثل جائحة “كورونا” -الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر– خلال العقدين الماضيين، تعمل المؤسسة الدولية للتنمية بشكل وثيق مع مختلف البلدان لدعم جهودها الرامية إلى تحسين حفظ التنوع البيولوجي وإدارته بشكل مستدام.

يقول فيليسمينو مانهيكا، وهو زعيم محلي من مقاطعة مكوبوري في موزمبيق: “نريد أن تكون محمية غابة مكوبوري خضراء مرة أخرى، وأن تنتج المياه والخدمات البيئية الأخرى من أجل موارد رزقنا، كما كانت وقت أجدادنا”.

مانهيكا هو واحد من 40 من قادة المجتمعات المحلية الذين أكملوا التدريب على تحديد فرص التأهيل واختيار التدخلات الممكنة، وذلك بفضل من مشروع مناطق حفظ التنوع البيولوجي والتنمية في موزامبيق الممول من المؤسسة الدولية للتنمية. وتمثل تأهيل الأراضي المتدهورة أولوية من أولويات موزامبيق، وهي بلد يتمتع بأكثر من 32 مليون هكتار من الغابات الطبيعية التي تضم 6000 نوع من النباتات والطيور والثدييات. وينمي الدعم من المؤسسة حماية الموائل مع تحسين حياة 20 ألف شخص، نصفهم تقريباً من النساء، حول المحميات الوطنية من خلال توفير أنشطة بديلة مدرة للدخل.

تسبب هذه الجائحة أكبر انكماش اقتصادي عالمي خلال ثمانية عقود، وحفزت تغييرات عميقة في طريقة عمل الناس واقتصاداتهم على الصعيدين العالمي والمحلي. وبالنسبة لأشخاص مثل شكرية والدكتور باريتو والدكتورة سال وكامالا وفيليسمينو، فإن الدعم المستمر الذي تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية للنظم الصحية المرنة، وشبكات الأمان الاجتماعي، والاستدامة، والأمن الغذائي، والتحول الاقتصادي، واضح في محاولة التغلب على تأثير هذه الجائحة. ومع ظهور بارقة أمل في الأفق ومع تطلع البلدان إلى تحقيق الانتعاش، ستستمر المؤسسة الدولية للتنمية في أن تكون شريكا مخلصا، يجمع بين الشركاء العالميين لتمكين البلدان المعنية من إعادة البناء بطرق مرنة مستدامة وشاملة للجميع لا تترك أحدا يتخلف عن الركب.-(البنك الدولي)