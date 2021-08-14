تموز الماضي الشهر الأكثر حراً المسجَّل في التاريخ

واشنطن- أفادت الوكالة الوطنية الاميركية للمحيطات والغلاف الجوي، اليوم الجمعة، أن يوليو (تموز) 2021 كان الشهر الأكثر حرا الذي يسجل على كوكب الأرض.

وقال رئيس الوكالة ريك سبينراد في بيان: «في حال كهذه، فإن المرتبة الأولى هي الاسوأ»، مضيفا أن «شهر يوليو هو عموما الشهر الأشد حرا في العام، لكن يوليو 2021 تجاوز ذلك ليصبح الشهر الأكثر حرا الذي يسجَّل على الاطلاق». واضاف أن «هذا الرقم القياسي الجديد يضاف الى المسار المقلق والمزعج الذي بات يشهده الكون بسبب التبدل المناخي».

وارتفعت الحرارة العامة لسطح الكوكب بواقع 0,01 درجة مئوية بالنسبة الى يوليو السابق الاشد حرا والذي سجل العام 2016، علما بأن الأخير تساوى مع نظيريه في العامين 2019 و2020.

واوضحت الوكالة الاميركية أن تسجيل المعطيات بدأ قبل 142 عاماً.-(وكالات)