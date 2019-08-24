“تمويلكم” تحصل على شهادة حماية المستهلك العالمية

محمد أبو الغنم

عمان- حصلت شركة تمويل المشاريع الصغيرة “تمويلكم” على شهادة حماية المستهلك العالمية بعد تحقيقها معايير الشهادة الأولى كافة والرائدة في توسيع قاعدة الشمول المالي المسؤول في المملكة “Responsible Financial Inclusion”.

وتعد “تمويلكم” الشركة الوحيدة الحاصلة على شهادة حماية المستهلك في الأردن والشرق الأوسط والخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال المدير التنفيذي لـ”تمويلكم” علي عبد الجبار، في مقابلة مع “الغد”: “إن حصول تمويلكم على شهادة حماية المستهلك كانت نتيجة للعمل المتكامل الذي تحرص على تقديمه تمويلكم لعملائها ولأبناء المجتمع المحلي ضمن نهج واستراتيجية واضحة وضعتها تمويلكم تتواءم مع الخطط الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي”.

وأضاف عبد الجبار “أن هذه الشهادة تعطى ضمن معايير وأسس متكاملة ودقيقة يجب اتباعها والعمل بها حتى تستحق المؤسسة الحصول عليها”.

وبين أن من ضمن المعايير العالمية لهذه الشهادة توفير خدمة أو منتج يتواءم مع حاجة العميل والحرص على تقديم المعلومات بشفافية للعميل، ومراعاة عبء الدين عليه، وتقديم خدمات تنال رضا العميل والمحافظة على سرية المعلومات، وتوفير قنوات لتقديم الشكاوى.

وزاد “تطبيقاً لاستراتيجية تمويلكم بالتطوير والتحسين المستمر لأفضل الممارسات العالمية، ومن خلال حرصها على تطبيق مبادئ التمويل المسؤول والتميز في تقديم منتجات وخدمات تلبي حاجات عملائها، حازت مؤخرا على تصنيف -A مالياً وتصنيف -A اجتماعياً ضمن التصنيفات المعتمدة من مؤسسة (مايكروفايننزا) العالمية المتخصصة بتقييم أداء شركات التمويل الأصغر على مستوى العالم، علماً بأن 17 شركة فقط من أصل 237 شركة منذ العام 2012 وحتى الآن استطاعوا الحصول على مثل هذا التقييم، والذي يعد إنجازاً لتمويلكم وقطاع التمويل الأصغر في الأردن”.

وحول شمول شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي الأردني والنظام المالي الرسمي، أكد عبد الجبار أن له أثراً ملموساً في تنظيم قطاع التمويل الأصغر الذي من شأنه أن يعزز دور القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في التوسع بأعماله في مختلف القطاعات.

وبدأت “تمويلكم” ممارسة نشاطها في التمويل الأصغر منذ العام 1999 واليوم وبعد مرور (20) عاماً على تأسيسها أصبحت “تمويلكم” من أهم مؤسسات التمويل الأصغر على المستويين المحلي والعالمي، بعدد فروع يبلغ (38) فرعا منتشرة في جميع أنحاء المملكة من ضمنها فرعان متنقلان، ويعمل بها ما يزيد على 500 موظفة وموظف يعملون لخدمة ما يزيد على 90 ألف عميل وعميلة من شمال المملكة الى جنوبها.