“تمويل الأحزاب السياسية الأردنية” كتاب جديد للباحث الشياب

عمان – الغد – صدر مؤخرًا كتاب جديد يحمل عنوان “تمويل الأحزاب السياسية الأردنية – دراسة في الضوابط القانونية والتنظيمية”، للباحث محمد صبحي الشياب.

ويُعد الكتاب، الذي نشرته دار الخليج للنشر والتوزيع وطبع بدعم من وزارة الثقافة، أولَ مرجع أردني يتناول موضوع تمويل الأحزاب السياسية بضوابطه القانونية والتنظيمية، مع الإشارة إلى الممارسة في التجربة الحزبية الأردنية في هذا الخصوص.

كما يُعد الكتاب، الذي جاء جاء في 257 صفحة من القطع المتوسط، من أوائل المؤلفات العربية التي تطرقت لذات الموضوع، فضلًا عن أنه عملًا أكاديميًا منهجيًا، ومساهمة علمية موفقة في موضعها، وسبق بحثي كانت المكتبة الأردنية والعربية في حاجةٍ له.

وأجاب الباحث الشياب، في ثنايا الكتاب، عن أبرز التساؤلات التي تثار حول تمويل الأحزاب السياسية الأردنية، وبذلك يكون من المؤلفات التي نالت استحقاق النشر وطنيًا في ظل قلة الكتب الأكاديمية التي تفرد لمضمونها منهجًا شموليًا يحقق نتائج علمية يمكن الأخذ بها عمليًا.

من جانب آخر، درس الشياب في فصول كتابه الأربعة أهم المحاور المتعلقة في تمويل الأحزاب، وبمقدمة ذلك التمويل الخاص (الذاتي) للأحزاب، إضافة إلى التمويل العام والضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم مسألة التمويل الحزبي، وأساليب الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب.

كما ضمن الباحث كتابه العديد من التجارب العربية والدولية، بهدف إحاطة القارئ بأكبر قدر ممكن من الممارسات المعتمدة عربياً ودولية.

فيما قدم في نهاية كتابه، خلاصة استنتاجية ومعايير مقترحة للارتقاء بعملية تمويل الأحزاب الأردنية، إضافة العديد من التوصيات الناجعة.

يُشار إلى أن الشياب من الباحثين الشباب المتميزين بمجال البحث في الشؤون السياسية والعامة، وله العديد من المؤلفات المنشورة، ويعمل حاليًا في مشروع تدعيم مؤسسات المجتمع المدني في الأردن من أجل زيادة التأثير في عمليات التغير الديمقراطي (قرارنا)، والذي ينفذه مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي (AECID).