تمويل الاستجابة للأزمة السورية.. النهج القديم لم يعد مجديا

سماح بيبرس

عمان- تظهر أرقام التمويل الأخيرة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لهذا العام تواضعا واضحا، في وقت ما تزال فيه المملكة تتحمل أعباء استضافة حوالي 1.4 مليون لاجئ سوري.

الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية على الأردن، باتت وتيرتها تتزايد في ظل جائحة كورونا والأوضاع المالية الصعبة للبلاد، بينما هنالك تغير مستمر في ديموغرافية اللاجئين الذين قرر غالبيتهم عدم العودة إلى بلدهم الأم، بحسب خبراء.

ويرى الخبراء أن وتيرة التعامل السابقة مع ملف اللجوء السوري لم تعد مجدية في ظل تغير المعطيات، لا سيما وأن جيلا جديدا من اللاجئين نشأ في الأردن وأصبحت متطلباته مختلفة عن السابق بينما سينشأ جيل جديد خلال الأعوام المقبلة، وهو ما يتطلب استراتيجية طويلة الأمد في التعامل مع هذا الواقع.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تتجاوز فيه معدلات التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في أول خمسة أشهر من العام الحالي 3.4 % من أصل 2.432 مليون دولار متطلبات التمويل للعام ذاته.

وقد مولت الخطة حتى 20 أيار (مايو) من العام الحالي بـ83.7 مليون دولار فقط، منها 64.5 مليون دولار لتمويل مكون احتياجات اللاجئين، و15.3 مليون دولار لتمويل احتياجات المجتمعات المستضيفة المتضررة من جراء اللجوء، و2.4 مليون دولار لتمويل آثار جائحة كورونا، فيما تم تقديم 1.4 مليون دولار لتمويل مكون تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية، وبقي مكون الخزينة دون تمويل.

وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى ارتفاع وتيرة التمويل مع نهاية العام “كما جرت العادة لكل عام”، وفق مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلا أن “هذا التمويل لن يزيد في أفضل السيناريوهات على 50 % أو 60 %، فقد أشارت منصة خطة الاستجابة إلى أن تمويل خطة العام الماضي لم تتجاوز الـ50 %؛ حيث مولت بحوالي 1.1 مليار دولار من أصل 2.2 مليار دولار متطلبات التمويل، وفي 2019 كانت نسبة التمويل مماثلة، وفي العام 2018 وصلت نسبة التمويل إلى حوالي 64 %.

وكانت خطة الاستجابة 2020-2022 قد قدرت تكاليف الاستضافة على الأردن بـ6.6 مليار دولار، وذلك قبل جائحة كورونا، منها 2.249 مليار دولار للعام 2020، و2.262 مليار دولار للعام 2021، (عدلت لتصبح 2.4 مليار دولار بسبب آثار الجائحة)، و2.094 مليار دولار للعام 2022.

خبراء اقتصاديون أكدوا أن المجتمع الدولي المانح لا يقف إلى جانب الأردن في هذه القضية كما يجب، وذلك بسبب تغير أولويات العالم ومروره بأوضاع اقتصادية صعبة زادت مع الجائحة، وبسبب تخاذل وتهاون الحكومات في طرح ملف اللاجئين بشكل واضح وبطريقة تضغط على العالم لدعم الأردن كما حصل مع دول أخرى استضافت اللاجئين وأجبرت العالم على دعمها.

ولفت البعض إلى ضرورة الانتباه إلى تغير شكل وطبيعة هذه القضية، لا سيما وأن معدل الولادة مرتفع، كما أن نسبة كبيرة من اللاجئين الحاليين هم من الأطفال وهؤلاء لهم متطلبات وحاجيات ستختلف مع مرور الوقت، وخصوصا فيما يتعلق بالتعليم والعمل. ويأتي هذا في الوقت الذي باتت فيه الحلول السياسية للأزمة السورية غير واضحة وتنبئ بعدم عودة غالبية اللاجئين.

وكان المجلس الأعلى للسكان، قد توقع في وثيقة نشرها 2018 أن تتضاعف أعداد اللاجئين السوريين في المملكة من 1.2 مليون نسمة العام 2015 إلى 2.757 مليون نسمة خلال العام 2040 وبزيادة نسبتها 130 %، وذلك في حال عدم عودة اللاجئين إلى بلادهم وثبات نسب النمو السكاني.

وبحسب وثيقة “الفرصة السكانية في الأردن”، فإن هذه الفرضية تأتي ضمن 6 فرضيات تتعلق باللاجئين السوريين، وتصفها الوثيقة بـ”التنبيهية”، وهي أن عدد اللاجئين سوف يصل إلى هذا المستوى في حال استقر معدل النمو السكاني للسوريين عند 2.9 % خلال الأعوام الـ22 المقبلة و”استمرار الأوضاع الحالية”.

كما توقعت الوثيقة أن يبلغ عدد السوريين في الأردن 2.6 مليون نسمة بعد 20 عاما، وهي الفرضية نفسها التي يطرحها “الأعلى للسكان” ضمن سيناريوهات تحول النمو السكاني في المملكة الى “فرصة سكانية” العام 2040.

وفي سياق الفرضية ذاتها (عدم العودة)، سيكون عدد اللاجئين وفق وثيقة الفرصة السكانية العام 2050 حوالي 3.4 مليون لاجئ.

وبحسب وزير تطوير القطاع العام السابق الدكتور ماهر المدادحة، فإن اللجوء السوري ما يزال يشكل تكلفة عالية على الاقتصاد المحلي، وهي تكلفة “لا نعرف متى ستتوقف خصوصاً في ظل عدم اليقين والوضوح في حل الأزمة السورية”، فمن الواضح أن مشكلة اللجوء ستستمر ولمدى طويل، وليس هناك عودة قريبة لهؤلاء اللاجئين إلى ديارهم.

ويشير المدادحة إلى أن دعم المجتمع الدولي لهذه القضية متواضع، ورغم كل الوعود التي أطلقت في المؤتمرات والمحافل الدولية التي عقدت خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن حجم ما تم تحصيله كان متواضعاً، وهذا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي كانت تواجهها هذه الدول أصلا، وتعمقت مع جائحة كورونا، ما أدى إلى بروز أولويات جديدة تجاه مواطنيها، وخصوصا في الملفات الصحية.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أشار إلى أنه وبعد مرور 11 عاماً على اللجوء السوري، فإن هناك أجيالا جديدة ولدت في الأردن، وهو جيل يحتاج إلى خدمات تختلف مع مرور الوقت.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي “يدير ظهره للأردن”، وعلى الحكومة الأردنية أن تغير من لغتها تجاه هذا العالم في سبيل الضغط عليه لدعمه في قضية اللجوء، كما هو الحال في دول أخرى استضافت لاجئين وباتت تحصل على الكثير من الدعم.

وقال “يجب أن نمارس الضغط المستمر، ونقدم مطالب مبررة بشكل علمي وواضح مع ربطها مع الأوضاع الاقتصادية”.

وإضافة إلى الضغط على العالم، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري أن هناك ضرورة لتوفير إحصائيات وأرقام دقيقة عن اللاجئين السوريين محدثة، وتحليل وتصنيف هذه الأرقام.

ويرى الحموري ضرورة تحويل اللجوء إلى فرص والتعامل معه على أنه أداة وعامل للنمو والتطور، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى اللاجئين ونقلها للمواطن الأردني وخصوصا في الصناعات والخدمات، كما لا بد من استغلال القدرات الإنتاجية والاستثمارية للصناعيين السوريين الذين هاجروا من سورية بعد الحرب، ومحاولة توطينها في الأردن.

واقترح الحموري ضرورة أن يقوم المقيم غير الأردني بدفع الثمن الحقيقي للخدمات العامة التي يستخدمها، دون تمييز سعري.

يشار إلى أن الإستراتيجية الإقليمية لاستضافة اللاجئين 2021-2022 كانت قد أشارت إلى أن وباء كورونا هدد استقرار مستوى حياة اللاجئين السوريين في الأردن بعد أن تراجعت بعض المؤشرات المتعلقة بحياتهم ستة أعوام إلى الوراء، الأمر الذي تبددت على إثره جهود مساعدة اللاجئين خلال الأعوام الماضية.

وبينت الاستراتيجية أن معدلات الأمن الغذائي اليوم أصبحت مساوية لتلك الخاصة بالعام 2014، إضافة إلى التحديات الموجودة مسبقًا مثل ندرة المياه وضعف البنية التحتية، وخاصة مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للاجئين.

ومنذ ظهور الوباء، تؤكد الاستراتيجية أن أسر اللاجئين في المخيمات التي لا تستهلك كميات كافية من الغذاء زادت من 5 % إلى 19 % بين العامين 2019 و2020، ووصلت إلى أسوأ المستويات منذ العام 2014.

كما أوضحت أن اللاجئين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة وصل انعدام الأمن الغذائي لديهم إلى 24 % مقارنة بـ14 % في 2018، فيما ارتفعت نسبة الأطفال الذين يذهبون للعمل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة من 1 % في 2019 إلى أكثر من 13 % في 2020.

وأشارت الى أن “ثلاثة أرباع عامة السكان كانوا قد أشاروا الى صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والإيجار، في حين تجاوز هذا 85 % للفئات الأكثر ضعفاً”.

وأوردت الاستراتيجية أن 2 % فقط من أسر اللاجئين تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية دون أي استراتيجيات سلبية للتكيف، التي تشمل خفض الوجبات، وسحب الأطفال من المدرسة، والزواج المبكر، وإرسال أفراد الأسرة للتسول.