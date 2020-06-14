تمويل حكومي لتغطية 70% من كلف الشحن للدخول لأسواق غير تقليدية

“جيدكو” تطلق برنامج جديد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي

عمان- الغد- أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية اليوم برنامج دعم مصاريف الشحن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية المحليّة لمساعدتها مباشرة في تكاليف شحن منتجاتها، والدخول إلى أسواق غير تقليدية.

وأشار وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور طارق الحموري أن فكرة البرنامج جاءت لدعم وتعزيز العملية التصديرية للمنتجات المحلية إلى أسواق جديدة غير تقليدية بهدف تعزيز التعاون التجاري والإقتصادي، حيث أن التصدير إلى تلك الأسواق سيساعدنا على تجاوز الأزمة، والانطلاق نحو آفاق جديدة.

وأضاف الدكتور الحمّوري أن الأسواق التي يستهدفها البرنامج تشكّل البوّابة نحو الخروج مما نعانيه من صعوبات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، سيتم رسم خريطة طريق تقودنا نحو تلك الأسواق الجديدة غير التقليدية، والتي تشمل الدول الإفريقية كافّة باستثناء الدول العربية، بالإضافة إلى دول الأورواسيوي (روسيا، روسيا البيضاء، أرمينيا، قيرغيزستان، وكازاخستان)، إلى جانب دول سنغافورة و أذربيجان.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشار الزعبي إن البرنامج الذي يبدأ استقبال طلبات الاستفادة منه اليوم إلكترونياً يستهدف فرصاً تصديرية من شركات صناعية من مختلف محافظات المملكة ،ويقدّم منحاَ مالية غير مستردة على أسس تنافسية بسقف عشرة الآف دينار (10 الآف دينار ) للشركة وبنسبة تمويل تصل إلى 70% من مجموع كلف الشحن شريطة أن تكون ضمن القطاعات الصناعية المحددة.

وأضاف الدكتور الزعبي أن القطاعات المستهدفة تشمل قطاعات الصناعات الغذائية ،الصناعات الدوائية ، صناعات الالمنيوم ، صناعة الحلي والمجوهرات ، الصناعات الكيماوية ، الصناعات البلاستيكية ، الملابس والمحيكات والصناعات الجلدية ، الأجهزة المنزلية ، المعدات والأجهزة الكهربائية ،والصناعات والمركبات الكيماوية والمنظفات وقطاع الأثاث.

وبيّن الزعبي أن فريق عمل مختص من المؤسسة قام بتطوير نموذج طلب إلكتروني للشركات للتقديم للبرنامج، وذلك تماشيا مع تعليمات الحكومة في ظل الظروف الحالية، حيث يتم تحميل الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة www.jedco.gov.jo وارساله مع نسخة إلكترونية من المرفقات والوثائق المطلوبة، هذا وتنتهي فترة استقبال الطلبات في الثاني عشر من شهر تموز المقبل.