تمويل نصف متطلبات اللاجئين في الأردن

سماح بيبرس

عمان– أكدت مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن أنّ المجتمع الدولي والدول المانحة موّلت 51 % من متطلبات تمويل اللاجئين في الأردن حتى تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي .

وقالت إن “متطلبات التمويل للعام الحالي للاجئين في الأردن قدّرت بحوالي 371.8 مليون دولار وقد تمّ تمويل 190 مليون دولار لتبقى الفجوة التمويلية بحوالي 181.8 مليون”.

ويضم الأردن اليوم وفق المفوضية 654.5 ألف لاجئ سوري، و67.2 ألف لاجئ عراقي، و14.7 ألف لاجئ من اليمن، و6 آلاف من السودان، و743 فقط لاجئ من الصومال، و1.6 ألف من جنسيات أخرى.

ويعتبر الأردن واحدا من أكثر البلدان تضررا من الأزمة في سورية، وهو يستضيف ثاني أعلى حصة من اللاجئين في العالم.



وأشار تقرير المفوضية الى أنّه تستفيد 30 ألف أسرة لاجئة كل شهر من المساعدة في شكل تحويل نقدي لتغطية احتياجاتها الحيوية والضرورية، وقد تم إصدار أكثر من 159 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين منذ العام 2016 وحتى الآن.

يأتي هذا في الوقت قدّرت فيه الحكومة حجم التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي وحتى أيلول (سبتمبر) الماضي بـ16.1 % من حاجة المملكة للعام الحالي، والتي قدرت بـ2.400 مليار دولار.

وبلغ حجم التمويل الدولي للخطة حوالي 387.1 مليون دولار منها، حيث تم تمويل مكونات الخطة الثلاثة؛ الأول دعم المنعة والمجتمعات المستضيفة الذي تم تمويله بـ101 مليون دولار، والثاني دعم اللاجئين السوريين الذي مول بحوالي 248.9 مليون دولار، والثالث دعم الخزينة الذي مول بحوالي 37.2 مليون دولار.