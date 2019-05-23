تمويل 117 مشروعا زراعيا منذ بداية العام في عجلون

عجلون– قال رقيب الاقراض في فرع مؤسسة الاقراض الزراعي بمحافظة عجلون المهندس ماهر عباسي ان المؤسسة اسهمت ومنذ بداية العام الحالي بتمويل 117 مشروعا بما قيمته 709 آلاف دينار.

وأضاف ان المشروعات تتعلق بتركيب الطاقة الشمسية بفائدة صفر بالمئة لمزارع أبقار وأغنام ودجاج ومشروعات زراعية مختلفة والتمويل الريفي كمحلات الاجبان والالبان والخضار وغيرها وتمكين المرأة الريفية والفقر والبطالة واستصلاح الأراضي الزراعية والمبيدات وللناجين من الالغام والمصابين العسكريين والقرى الصحية.

واضاف أن المؤسسة اسهمت بمساعدة عدد كبير من الأسر في المحافظة من خلال منح قروض على نظام المرابحة الإسلامية وبفائدة قليلة لهذه الأسر حتى تمكنت من تأسيس مشروعات خاصة فيها وإيجاد دخل مناسب لها.

وبين ان المؤسسة عملت على تقديم منح قروض العام الماضي بقيمة مليون و 654 الف دينار لــ263 مشروعا، مشيرا الى انه سيتم خلال الفترة المقبلة تمويل قروض مشروعات للمهندس الزراعي بنسبة فائدة قليلة جدا ومشروعات الأراضي المروية.

واشار الى حرص المؤسسة على مساندة المزارعين من اجل التخفيف من حدة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مبينا ان المؤسسة تمنح قروضا ميسرة في مجال إستصلاح الأراضي الزراعية والمروية والتصنيع النباتي والزراعي وتربية الثروة الحيوانية وشراء المعدات والاليات الزراعية وكل ما يتعلق في مجال المشروعات التي تندرج تحت مسمى المشروعات الزراعية.

(بترا)