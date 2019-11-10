تمييز المعلم في الغرف الصفية.. “قتل” لروح الطالب الإبداعية

مجد جابر

عمان- لاحظت منى عبدالرحمن تغيرا واضحا في شخصية طفلها البالغ من العمر 9 سنوات في الفترة الأخيرة، إذ أصبح يتثاقل من ذهابه للمدرسة ويشعر بحزن شديد، وبعد الجلوس معه أكثر من مرة تمكنت من معرفة السبب.

وتبين للأم أن طفلها لديه نفور كبير من مدرسة اللغة الانجليزية التي يشعر انها ضده ولا تحبه، وتستقصد “التقليل منه” كلما حاول قول رأيه، أو الضحك عليه في حال أجاب إجابه خاطئة.

في البداية اعتقدت منى أن ابنها يبالغ بالوصف، غير أنها بدأت تلاحظ تراجع علاماته بمادة الإنجليزي، فتوجهت للمدرسة وتحدثت مع المديرة التي بدورها طلبت من معلمته القدوم لسؤالها عن حقيقة ما قاله الطفل، لتتفاجأ الأم بردة فعلها التي أجابتها بكلمتين “ابنك مفلسف”.

استغربت منى من طريقة المعلمة مع ابنها، رغم أهمية أن تتعامل مع الجميع بسوية واحدة دون تمييز، لذلك أصرت على تقديم شكوى على المدرسة لتأخذ المديرة إجراء من أجل باقي الطلاب، بعد ذلك طلبت بنقل ابنها من المدرسة حتى لا تتسبب له بعقدة نفسيه من المادة ويؤثر ذلك سلبا على شخصيته.

ويترك سلوك المعلم تجاه الطالب آثارا نفسية ومعنوية كبيرة، كما يتحكم في اختياراته بالمستقبل، ويعتقد الطالب أنه يكره مادة معينة في حين أن المعلم هو السبب في نفوره منها بسبب سلوكه وتمييزه بين الطلاب والعكس صحيح. وهو تماماً ما حدث مع تغريد التي واجهت مثل هذه الحالة في الصف العاشر، حيث كانت مدرسة مادة الفيزياء لا تحبها على الإطلاق وتحاول بمناسبة أو بدون أن تعاقبها إما بطردها من الصف أو ترسلها للمديرة لمعاقبتها، مبينةً أنه أحيانا تكون مجموعة من الطالبات هن من قمن بالخطأ لكن كانت تعاقبها وحدها.

وتضيف تغريد أنها كانت تحب المواد العلمية ومتفوقة بها، خصوصا مادة الرياضيات وبعد ان اختارت أن تذهب للتخصص العلمي علمت من احدى المدرسات ان ذات مدرسة الفيزياء ستقوم بتدريسهن في صفوف العلمي، وهو ما جعلها تقرر تغيير تخصصها فورا الى الأدبي بالرغم من أنه ليس رغبتها على الاطلاق، مبينةً انه بالرغم من محاولة أهلها وباقي المدرسات اقناعها للعدول عن رأيها، رفضت وكل ذلك من اجل معلمة واحدة تسببت في تغيير مسار حياتها كامل.

التربوية ومديرة إحدى المدارس اعتدال الردايدة تعتبر أن الأصل دائما بأن يكسب المعلم محبة الطلبة، مبينة أن طريقة التعامل مع الطالب يؤثر عليه، خصوصاً أن تقبل الآخرين ومحبتهم له أمر يعنيه.

وتضيف أن الطالب قد يتأثر بالمعلم لدرجة قد تجعله يخرج من المدرسة أو يتسرب منها، أو يكره المادة التي يُدرسها، وقد تخلق لديه مشاكل نفسية وأكاديمية ويشعر بأنه يعاني من نقص.

ولا بد من الالتفات الى أن الطالب يرى المعلم دائما ذا أهمية وقيمة كبيرة، وفق الردايدة، بالتالي فإن كره المعلم له يخلق لديه نوعا من لوم الذات وبأنه من المؤكد طالب غير جيد وغير مقبول.

وتشير الردايدة الى أن المعلم يجب أن يأخذ تدريبا مسبقا قبل ممارسة العملية التعليمية وأن يكون مرشدا قبل أن يكون مدرسا، ويفهم نفسيات الطلاب وحالاتهم الاجتماعية فقد يكون لدى الطالب ظروفا يعاني منها ويبحث عن من يحتويه ويعوضه هذا النقص.

لذلك تقوم ادارة المدرسة مع كل بداية عام جديد بعمل ما يسمى ببطاقة الطالب ليكتب عليها معلومات معينة تمكنهم من معرفة وضعه وبيئته وحالته النفسية والاجتماعية، بالتالي يسهل فهم حالته والتعامل معه.

وتبين الردايدة أن هنالك مساقات معينة لتدريب المعلمين تتم حاليا لمعرفة كيفية التعامل مع الطلبة والخصائص النمائية له في هذا السن وفي عمر المراهقة كونها مرحلة حرجة.

وفي ذلك تقول خبيرة المناهج الدكتورة روناهي المجدلاوي ان الدراسات تشير الى أن المتعلم الذي يحب معلمه ويتأثر به سيتعلق بالمادة ويتفوق بها، ويكون هناك اثر ايجابي كبير ينعكس على تحصيله لاحقا، بالاضافة الى أن دور المعلم أساسي ورئيسي في تشكيل اتجاهات الطلاب. كما أن التوجهات الحديثة في مسألة المعلم هو أن يكون “مربيا”، فالتربية تأتي قبل التعليم.

وتلفت المجدلاوي إلى أن تعميق العلاقة الانسانية بين المعلم والمتعلم أمر مهم للغاية مع الحفاظ على الحدود بينهما، مبينة أن هناك الكثير من القصص الملهمة لدور المعلم في تغيير تجاه المتعلم وبناء مستقبله.

وعن أهمية تدريب المعلمين تقول قائد دبلوم اعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة – الصفوف المبكرة في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتورة سلام معايعة بأن هذا الدبلوم يعمل على إعداد وتأهيل المعلمين ورفع درجة الوعي لديهم من خلال التأمّل في ممارساتهم المهنية مع الطلبة، وعبر حثهم على تحقيق العدالة في تقديم الفرص التعليمية المناسبة للمتعلمين في الغرفة الصفية، في ظل بيئة تعلم آمنة وداعمة لكل طالب، لذلك تم تصميم الدبلوم ليساعد المعلمين الطلبة على تحديد احتياجات المتعلمين وتصميم التدريس بشكل يلائم احتياجاتهم ومراعيا للجوانب النفسية والاجتماعية.

وتضيف معايعة أن الحرص في الدبلوم المهني يكون على إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة وتصميم التعلم بطريقة تراعي جميع الطلاب وتعمل على مراعاة التمايز في الغرفة الصفية، لافتة إلى أن التعلم بطريقة لا تعمل دمج الجميع تؤثر سلبا على اتجاهات الطلبة للتعلم بشكل عام وعلى فهمهم للمبحث، أوعلى خياراتهم المستقبلية على المدى البعيد.

من هنا تتضح أهمية المواءمة بين احتياجات المتعلمين وبين الطريقة التي يتم تصميم التدريس فيها، وفق معايعة، معتمدين على معرفة الخصائص النمائية للمتعلمين لاختيار ما يثير دافعيتهم، والوعي بأدوارهم المختلفة، آخذين بعين الاعتبار توصيات الأبحاث التربوية التي تدعم القرارات التي يتخذها المعلم أثناء تصميم التدريس كاختيار الاستراتيجيات والموارد المناسبة وتقييمهم بالعدل مما يشعرهم بالأهمية والثقة والنزاهة.

وإيمانا بأهمية الإعداد الجيد للمعلم ووعيه بطبيعة ونوعية العلاقات وأثرها على استعداد المتعلمين للتعلم، تم اختيار موضوع العلاقات واحدا من المحاور الأساسية في دبلوم إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، فالعلاقة بين المعلم والمتعلم تسهم بشكل رئيس في تشكيل اتجاهات إيجابية نحو التعلم بشكل عام وأي مبحث بشكل خاص.

ولأن العامل النفسي يلعب دورا كبيرا بتكوين شخصية الطالب، يرى الاختصاصي النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة أن المدرسة مؤسسة تربوية، وعلى المربي أن يكون مهنيا ويؤدي رسالة تربوية انسانية سلوكية، لذلك لا بد ان يقوم بدوره بشكل مثالي.

ويضيف أن الطلبة يعتبرون المعلم القدوة والنموذج لهم في كل شيء، لذلك يجب أن يكون المعلم على قدر هذه الثقة والفكرة التي يأخذها الطالب عنه.

ويبين مطارنة أهمية أن يعامل جميع الطلبة بمساواة، وأن تتم مناصرة الضعيف ومساندته ومحاورته، لافتا إلى أن المعلم عليه ان يوازن بين الطلبه ويساوي بينهم في كل شيء فالطالب يتأثر حتى بالنظرة والابتسامة. لذلك على المعلم أن يكون حريصا بالتعامل مع الطلبة بحب ومودة واحترام.

ويعتبر مطارنة أن المعلم الذي يقوم بالتمييز في المعاملة بين الطلبة، هذا ليس معلما ولا يستحق ان يحمل مثل هذه الرسالة، كونه يتسبب بحالة من التوتر والاحباط والفشل لدى الطالب تنعكس على تحصيله الاكاديمي وبالتالي النفور من المادة، كذلك يتسبب برهاب اجتماعي للطالب، فالانعكاسات السلبية من قبل المعلم على الطالب كبيرة سواء سلوكيا او تحصيليا، لذا لا بد من الانتباه والحذر وتعديل سلوكه.

ويؤكد مطارنة أنه لا يوجد طالب فاشل، إنما هنالك معلم لم يعرف ان يتعامل مع قدرات الطالب بشكل صحيح ولم يستطيع ان يتعامل مع نقاط الضعف والقوة لديه ويبرزها، ولم يجيد التحفيز ورفع امكانيات الطالب لإعداده في المستقبل اعدادا جيداً.