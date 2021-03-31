تنازل لبيد: مستعد أن يكون بينيت الأول

يديعوت أحرونوت

يوفال كارني 31/3/2021

دراما في كتلة التغيير في اعقاب الطريق المسدود لتشكيل الحكومة: رئيس أمل جديد جدعون ساعر دعا امس رئيس يوجد مستقبل يئير لبيد “للتنازل عن الانا” والسماح عمليا لرئيس يمينا نفتالي بينيت لان يكون المترشح لتشكيل الحكومة عن الكتلة لاستبدال نتنياهو. اما لبيد من جهته فادعى بانه سيكون مستعدا لتنازلات ذات مغزى، ولكنه طلب بالمقابل ان توصي كل احزاب الكتلة به كمن يشكل الحكومة التالية “وعندها كل شيء سيفتح وسيكون موضوعا على الطاولة”.

وادعت محافل في يوجد مستقبل أمس بان لبيد مستعد لان يسمح لبينيت بان يكون الاول في التناوب على منصب رئيس الوزراء وهو مستعد لتنازلات واسعة كي يستبدل حكم نتنياهو. اضافة الى ذلك، فان لبيد غير مستعد لان يخاطر بان توصي الكتلة ببينيت كمن يشكل الحكومة التالية وعندها “بينيت يحصل على التفويض ويهرب الى بيبي”، على حد قولهم. “لبيد سيكون مستعدا للتنازل عن التناوب، ولكن على بينيت ان يعلن بانه سينضم”.

هذا وجرت المفاوضات السياسية في داخل الكتلة امس على تويتر وفيسبوك. فقد قال ساعر ان الزمن ينفد وانه يجب اتخاذ قرارات. وقد دعا لبيد للسماح لبينيت بان يستبدل نتنياهو. “في ليل الانتخابات، قبل اسبوع اعلنت باننا سنعمل بدون الانا، لاقامة حكومة تغيير”، غرد ساعر. “واليوم من واجبي أن اقول: لعبة جمع التوصيات لن تؤدي الى اقامة حكومة بل محاولة جوهرية وسريعة لتثبيت اغلبية برلمانية واقعية. نافذة الفرص محدودة بالزمن. يا يئير لبيد، انا تنازلت عن الانا. الآن دورك”.

واجاب لبيد لساعر ببوست على الفيسبوك: “قلت في وقت حملة الانتخابات وأنا اقول الآن ايضا: “الدولة أهم من تطلعاتي الشخصية. مهمة كتلة التغيير في الاسبوع القادم هي منع الخطر في أن يكلف الرئيس نتنياهو بتشكيل الحكومة. كي لا يحصل هذا، على كل احزاب الكتلة ان توصي بيوجد مستقبل، الحزب الاكبر في الكتلة”.

وألمح لبيد بانه سيكون مستعدا لان يسمح لبينيت بان يكون في رئاسة الوزراء اذا ما انضم الى معسكر التغيير: “من اللحظة التي تبدأ فيها العملية، كل شيء سيكون على الطاولة. سنكون مستعدين لتنازلات أليمة، المهمة ان تقوم حكومة تغيير ونسير للعمل كي نشفي الدولة من سنتين من الازمة الاجتماعية والسياسية”. فرد ساعر للبيد: “مرحلة التنازلات هي الآن. بعد ذلك قد يكون الامر فات أوانه”.

محافل في محيط لبيد اتخذوا خطوة واحدة الى الامام وقالوا انه من اجل تشكيل حكومة فانه سيكون مستعدا لان يكون الثاني في التناوب. وشرحوا لماذا يصر لبيد على أن توصي الاحزاب به: “لا يمكن التعويل على بينيت بان يشكل حكومة مع كتلة التغيير. يمكنه أن يأخذ توصيات الجميع ويرتبط بنتنياهو. بينيت لا يريد حقا استبدال نتنياهو”.