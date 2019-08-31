تنافس مثير في بطولة الجولف للناشئين

عمان – الغد- بلغ التنافس ذروته بين المشاركين في بطولة الجولف الثانية للناشئين، والتي أقامها اتحاد اللعبة بالتعاون من شركة واحة آيلة في العقبة، واختتمت منافساتها اليوم بمشاركة 33 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، وأفرزت البطولة عن عدد وجوه جديدة واعدة، ومستويات مبشرة.

ففي منافسة (summer stableford)، حقق لاعب المنتخب الوطني للناشئين حمزة سلمان، المركز الأول برصيد 41 ضربة، وحل اللاعب التركي ديمستوري بالمركز الثاني برصيد 36 ضربة، وثالثا جمال أبو السميد برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة أقل عن صاحب المركز الثاني.

وتم توزيع المشاركين الى 11 مجموعة، بمشاركة العديد من اللاعبين الكبار، بهدف منح الناشئين المزيد من الثقة والخبرة، حيث حقق المركز الأول الفريق المكون من لاعبة المنتخب الوطني للسيدات مجد نجادا وحمزة سلمان وأدم سلمان وليليان مجاهد، وحل بالمركز الثاني الفريق المكون من كارلوا ستراجيوتوا وسارية عساسفة وتالا طحان وجازمن ظاهر، فيما حل بالمركز الثالث الفريق المكون من عبدالله حسان ولمار الشوملي وريان حسان وميار الشوملي.

وفي منافسات الجولة الأولى للناشئين، والتي ستعتمد من قبل الاتحاد الدولي للجولف، فاز عبدالله حسان بالمركز الأول، وحل حمزة السلمان في المركز الثاني، وريان حسان ثالثا.

من المقرر أن يدخل المنتخب الوطني للناشئين اعتبارا من صباح يوم غد، في معسكر تدريبي على ذات الملعب، وذلك تحضيرا للمشاركة في منافسات البطولة العربية للناشئين والناشئات، التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة ما بين 22-27 أيلول (سبتمبر) الحالي، ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني المدرب العراقي عامر الحسن.

وقدمت شركة “واحة آيلة للتطوير”، كافة التسهيلات اللازمة لإقامة هذه البطولات، والتي تهدف الى رفع سوية لاعبي المنتخب الوطني للناشئين، الى جانب توسيع قاعدة اللعبة، بعد توقيع مذكرة الشراكة بين الاتحاد الجولف وشركة واحة آيلة، ما يساهم في تطوير اللعبة محليا، وتوفير مساحات للاعبين الواعدين لإبراز قدراتهم.