تنافس محتدم في بطولة الأمير محمد الدولية للشطرنج

مصطفى بالو

عمان – سيطر التنافس المحتدم على جولات بطولة الأمير محمد الدولية للشطرنج، وتبادل المشاركون الانتصارات وحصد النقاط، من خلال الجولات التي شهدتها قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد اللعبة، وتواصل فيها الجولتين الرابعة والخامسة من البطولة التي يتضيفها نادي الفحيص الأرثوكسي في نسختها السابعة والعشرين، وتشهد مشاركة واسعة تصل الى 150 لاعب ولاعبة، يمثلون دول الأردن (المنظم)، مص، العراق، لبنان، فلسطين والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد مدير البطولة عضو اتحاد اللعبة ناهد صويص، أن البطولة تشهد منافسة قوية في جولاتها، وفقا لتقارب مستويات المشاركين وبحثهم عن منصات التتويج، مشيرا إلى أن البطولة تعتبر فرصة كبير للاعبين لتحسين تصانيفهم الدولية، والتعاون بين اتحاد اللعبة والنادي لانجاح هذه النسخة، والتي تحظى برعاية مندوب سمو الأمير محمد بن طلال، وزير الثقافة والشباب د.محمد أبورمان، متوقعا أن تكون الجولات الأخيرة هي تحسم هوية اصحاب المراكز فيها تبعا لقوة المنافسة وإحتدامها، بحسب ما كشفت عنه الجولات الأولى من البطولة-على حد تعبير صويص-.

الجولة الثالثة

شهدت الجولة فوز اللبناني عمرو الجاويش على الفلسطيني شادي القواسمي، المصري محمد السيد على نافز بركات، سمير منصور على مالك سويدان، أحمد الخطيب على أسامة النجار، مروان العابودي على رزان الشعيبي، سيف مالك على الفلسطيني ناجي سدر، بشرى الشعيبي على الفلسطيني يعيش عرفات، بهجت الريماوي على مأمون طلفاح، حسن أبو السميد على علي السكارنة، الفلسطيني بهاء مسودة على عبدالمنعم حمود، عمرو أبو لبن على عمر سويدات، سالم عبدالله على فوزي أكرم، عيسى الزعبي على الفلسطيني أحمد نضال، حسام الريماوي على الفلسطيني وائل الجوابا، أحمد الجوارنة على الفلسطيني طه دوابشة، يزن السعود على إبراهيم السلعوس، فتحي ناصر على مجدي السعايدة، عبدالله الشبول على حافظ بكر، أسامة أبو حميدان على عيد الحديدي، العراقي فيصل رشاد على مشهور الكلوب، نادر بدران على يحيى القواسمي، سيفان كريكوريان على كرم بكر، سالم الغليلات على راشد كريشان، أمين الشبول على ريفانا هلال، عبدالرحمن العامر على مازن أبو محفوظ، حسام ايراني على علا أبو الفيلات، ثائر عيد على ريان كريشان، علي المناصير على حلا صالح، أحمد المنصور على عمر الجوالدة، رائد المحتسب على المصري فادي جريس، الأمريكي مايكل كونلي على طارق خوري، سمية الروابدة على منى الكلوب، ريان ريان على اياد الفيومي، عبدالله النحلة على اليامن الزياديين، كمال نذير على جنى الجوالدة، عمر التميمي على عبدالآله الكايد، خالد قنديل على أسامة خالد، محمد ماضي على عاهد أبو رمان، أحمد السعود على أنس أبو حرب، كريم أيوب على احمد القيسي، آسيل أبو زينة على دينا خضر، بدرية القطيشات على فراس الشواورة، محمد أبو رقية على عمرو الطاهر، سرى ارشيدات على سيرينا ايراني، محمد عمرين على داليا عبدالرحيم، هيثم السلمان على يزن قندح، مايا ايراني على معتز صويص، أمير بكر على شهم عجيلات، خالد الحاج عيد على يوسف مساعدة، سعود جسار على عبدالله صالح، ثائر دغباج على غيث قندح، أمجد اليبرودي على نيرمين الدسوقي، نيفين القيسي على دوريس السلمان، سمى ارشيدات على فادي رستم، تالين خوري على المصرية حلا جريس، حسين الديات على سابين مساعدة، ابراهيم الشخاترة على تولين مساعدة، جيدا هلال على سنان ريان، يامن حتر على جيسيكا السلمان، يحيى اليبرودي على كرم عجيلات، وينال حتر على كرم رستم.

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