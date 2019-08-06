شركات وأعمال

تنافس 25 فريقاً ضمن التصفيات النهائية لبرنامج حاضنة “معاً” الاجتماعية

منذ ساعتين
هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"

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أبوظبي- أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية “معاً”، عن تأهل 25 فريقاً مرشحاً ضمن التصفيات النهائية لبرنامج الحاضنة الاجتماعية؛ حيث يتأهل المرشحون لعرض مشاريعهم على لجنة متخصصة لاختيار الفرق العشرة النهائية التي ستشارك في البرنامج الذي يهدف إلى تنمية الأفكار المبتكرة والمشاريع الاجتماعية الناشئة، وتطويرها لتصبح مؤسسات اجتماعية أو منشآت أهلية يكون لها دور فاعل في تحقيق أثر إيجابي في المجتمع.
ويأتي إعلان أسماء الفرق المرشحة بعد تنافس شديد بين أكثر من 130 مشاركة تساعد أصحاب الهمم على مواجهة التحديات التي تواجههم في المجتمع، وتوفر لهم حلولا مبتكرة تسهم في تحسين نمط حياتهم وتحقيق تطلعاتهم؛ حيث استقبلت هيئة المساهمات المجتمعية معاً طلبات المشاركة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم كالبرازيل والدنمارك وفرنسا ونيجيريا والهند.
وستتنافس الفرق للوصول إلى المراكز العشرة النهائية؛ حيث تتضمن الأفكار المقدمة مواضيع مثل الحلول التكنولوجية، وحلول تحسين نمط الحياة اليومية والخدمات المتوفرة، ومجالات التعليم والترفيه لخدمة أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع. وسينطلق البرنامج اعتباراً من أيلول (سبتمبر) المقبل؛ حيث سيتم تأمين أكثر من 4.4 مليون درهم كدعم مالي لتغطية نفقات التمويل وتوفير مساحات العمل وتوفير الإرشاد والتوجيه وامكانية الوصول إلى المستثمرين.

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