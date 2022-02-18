تناقض الشيخ جراح

يديعوت آحرونوت

يوسي يهوشع 18/2/2022

في الأسبوع الماضي أيضا الذي في أثنائه تفجرت مرة أخرى أزمة الشيخ جراح، مع إحراق البيوت والسيارات الذي أدى الى وصول النائب ايتمار بن غبير وفتحه لمكتبه في المكان، كان تقدير الجيش الإسرائيلي ثابتا ولا لبس فيه: رغم كل هذا، فإن حماس غزة لن تتدخل ولن تطلق الصواريخ. لدرجة أن قيادة الجيش الإسرائيلي توصي الآن بتنفيذ سلسلة أخرى من التسهيلات المدنية في غزة، وذلك بهدف مواصلة المساعدة للاقتصاد النامي الذي يلوح كالعامل المركزي في الهدوء الى جانب الردع الذي تحقق بعد حملة حارس الأسوار وأسئلة غزية داخلية لحماس مثل ما الذي خرج لنا من هذه الحرب.

مرت تسعة أشهر ويمكن منذ الآن الإعلان بأن هذه هي الفترة الأكثر هدوءا التي تشهدها إسرائيل منذ فك الارتباط في 2005 مع سبعة صواريخ بالإجمال أطلقت في أثنائها. الجمهور، الذي اعتاد بسرعة الهدوء المنشود، كبت منذ الآن أغلب الظن الأيام التي كانت حماس فيها تنقط كمية كهذه كل مساء وكميات مضاعفة في الجولات القتالية. الإنجاز مبهر أكثر في ضوء حقيقة أن هذا الهدوء تحدته سلسلة أحداث أمنية كل واحد منها يشكل احتمالا متفجرا للتصعيد: من هروب السجناء من سجن جلبوع عبر القبض على خلايا حماس في حملة اعتقالات في مناطق الضفة، ثم قتل المهاجمين في جنين قبل أشهر عدة وحتى عملية المستعربين الذين قتلوا ثلاثة مقاتلين في وضح النهار في نابلس قبل أسبوع.

منذ حملة حارس الأسوار وحكومة إسرائيل تعمل بدعم من الجيش، الشاباك ومنسق أعمال الحكومة في المناطق على سياسة واسعة للغاية في المجال المدني، تؤدي الى انتعاش اقتصادي سريع في غزة. وذلك كنتيجة لإدخال البضائع، توسيع مجال الصيد وزيادة إنتاجه، إعطاء تصاريح لإدخال مواد بناء، دعم في إقامة المشاريع، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة أيضا زيادة عدد العمال الذين يخرجون للعمل في إسرائيل الى عدد أقصى بمقدار 10 آلاف في اليوم.

لم تؤدّ التسهيلات فقط الى تحسين الوضع الاقتصادي والانخفاض الواضح في معدلات البطالة. فمثلما تحدثت مصادر اقتصادية رفيعة المستوى في غزة، هذه السياسة تتحدى حماس بشكل ذكي وتدفع الجمهور للابتعاد عن الحركة، في ظل بث الأمل به وفتح أفق لمستقبل أفضل. عامل من غزة يخرج للعمل في إسرائيل يكسب اليوم مبلغ 5 آلاف شيكل بل وأكثر من ذلك في الشهر. أكثر من ضباط كبار في حماس ما يجعله شخصا ثريا، بمقاييس غزة.

لقد جرت زيادة عدد العمال رغم مخاوف الشاباك من عمليات، حيث إن الجيش دفع في البداية باتجاه إدخال 5 آلاف عامل في اليوم بينما يبلغ العدد اليوم 10 آلاف. معظمهم يعملون في مجال البناء والزراعة، ولا سيما في منطقة الجنوب ويعودون كل يوم الى القطاع. ورغم كل المتشائمين نجحت هذه الخطوة والتوصية الآن هي لزيادة العدد في المدى الزمني الفوري الى 12 ألفا بل ولاحقا الى مضاعفته.

لهذا العمل مطلوب ترشيح مسبق من الشاباك لكل اسم، لكن سياسة وزير الدفاع بني غانتس ورئيس الوزراء نفتالي بينيت هي سياسة واسعة وإذا ما ساد الهدوء فستستمر هكذا أيضا. لكل هذا يضاف حقيقة أن يحيى السنوار هو زعيم ذكي يحس جيدا نبض الجمهور. لا هو ولا مسؤولوه الكبار تحدثوا في موضوع الشيخ جراح، والأمر الأخير الذي يريده هو هدم الإنجازات الاقتصادية الآن. ولا ننسى أنه في نهاية الأمر تستفيد منها أيضا المنظمة العسكرية.

السنوار، الذي يشعر بالمزاج في الشارع، يعرف بأن جمهوره ما يزال يسأل أسئلة مثل لماذا خرجنا الى حرب أيار وهل كان هذا يستحق الضربة للبنى التحتية المدنية. كما أنه يفهم أيضا أنه ليس مجديا تعريض الخطوات الاقتصادية للخطر، إغلاق معبر ايرز، إغلاق مجال الصيد ومنع دخول البضائع في معبر كرم سالم من أجل التضامن مع الشيخ جراح.

في ضوء كل هذا، فان الفهم المتحقق الآن في إسرائيل هو أن الخطاب الاقتصادي هو السائد غزة والسياسة المدنية الواسعة أثبتت نفسها، رغم أن حماس أيضا تستغلها. وعليه فإن التقديرات في الجيش هي أن الهدوء سيستمر. فما الذي يمكن أن يخرقه؟

مثلا، الجهاد الإسلامي. إذا قرر التنظيم إطلاق الصواريخ، حتى وإن كان بشكل رمزي وإسرائيل ترد بقوة -سننظر الى جولة قصيرة.

رغم التوقع المتفائل للجيش الإسرائيلي بشأن غزة، الوضع مختلف تماما في الضفة. هناك تلاحظ في الأسابيع الأخيرة يقظة للميدان، ولا سيما في شمال السامرة، تجد تعبيرها في الارتفاع في العمليات في محاور السير الشعبي. كل هذا بالتوازي مع الارتفاع في عدد أحداث تدفيع الثمن التي من شأنها أن تشعل المنطقة.