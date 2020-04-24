تنامي “كورونا” يحول بين الصائمين وصلواتهم تحت محاريب ومآذن المساجد

عواصم- على وقع حصد فيروس كورونا المستجد حياة أكثر من 195 ألف إنسان ووصول مصابيه لحوالي 2 مليون و776 ألفا حول العالم بدأ ملايين المسلمين صيام شهر رمضان المبارك في أوج انتشار الوباء الذي يحرم الكثير من المؤمنين من الاجتماعات العائلية التقليدية والصلوات في المساجد.

ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أغلق عدد كبير من الدول المساجد وحظر التجمعات الليلية ضمن القيود كما لا يمكن تقاسم وجبة الإفطار التي تجري عادة في أجواء عائلية واحتفالية في بعض الأحيان، مع العائلة الواسعة أو الجيران، بسبب حظر التجمعات.

وفي بنغلادش وباكستان رفض مصلون الالتزام بالتوصيات، كما حضر آلاف المسلمين صلاة التراويح مساء أول من أمس في أكبر مسجد في باندا أتشيه، عاصمة الإقليم.

وأرجأ القادة الأوروبيون إعداد خطة لإنعاش الاقتصاد في مواجهة الركود الناجم عن تفشّي الوباء بسبب عدم التوصل الى توافق. وقرر قادته تكليف المفوضية الأوروبية إعداد مقترحات اعتباراً من أواسط شهر أيار (مايو)، ما يرجئ إلى وقت لاحق جهود التضامن التي تطالب بها دول الجنوب، نظيراتها في الشمال، في مواجهة تداعيات الوباء.

وأقرّ الكونغرس الأميركي مساء أول من أمس خطة جديدة بقيمة 483 مليار دولار لدعم الاقتصاد والمستشفيات وتعزيز الفحوصات المخبرية في مواجهة الجائحة التي خلّفت أكثر 50 ألف وفاة وألحقت بأكبر اقتصاد في العالم أضراراً كارثية ليس أقلّها خسارة 26 مليون عامل وظائفهم.

واعتمد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي عبر تصويت أخير في مجلس الشيوخ بعد تصويت الجمعية الوطنية، الموازنة الجديدة لمواجهة الأزمة وخطة طارئة بقيمة 110 مليارات يورو.

وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس حول حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، ذهولا في الأوساط العلمية مع اتهام عدد من الأخصائيين الرئيس الأميركي بعدم المسؤولية لطرحه هذا الاقتراح “الخطر”.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي أول من أمس حول الجائحة في البيت الأبيض “أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة داخلية (في الجسم؟)”.

وارتفعت مبيعات دواء دوليبران (باراسيتامول) بشكل كبير فاقت نسبته 20 %.

وأظهر بحث جديد أعلن عنه مسؤول أميركي رفيع أمس أن أشعة الشمس تقضي سريعا على الفيروس، رغم أن الدراسة لم تُنشر بعد ولا تزال بانتظار إجراء تقييم مستقل لها.

وصرح مستشار وزير الأمن الداخلي للعلوم والتكنولوجيا وليام برايان للصحفيين في البيت الأبيض أن علماء الحكومة توصلوا إلى أن للأشعة فوق البنفسجية مفعولا كبيرا على الفيروس، ما يعزز الأمل بشأن تراجع تفشي الوباء خلال الصيف. وقال إن “أبرز ملاحظة لدينا حتى الآن تتعلّق بالقدرة القوية على ما يبدو لأشعة الشمس على قتل الفيروس سواء على الأسطح أو في الهواء”.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أمس عن تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 2614 حالة، كما سجلت وفاة جديدة ليرتفع عديد الوفيات لـ 15 .

وسجلت قطر 761 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 8525.

وارتفع عدد حالات الإصابة في الإمارات إلى 9281 حالة بعد تسجيل 525 حالة جديدة، فيما سجلت 8 وفيات جديدة من جنسيات مختلفة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 64 وفاة.

وأعلنت السعودية أمس تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس ما رفع إجمالي الوفيات إلى 127 وفاة بالبلاد.

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان أنه تم تسجيل 1172 حالة إصابة جديدة لترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 15102 حالة.

وسجل لبنان 8 إصابات جديدة ليصبح العدد الاجمالي للإصابات 696 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 22 حالة”.

وأعلنت المغرب أمس، عن تسجيل 124 حالة إصابة مؤكدة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 3692 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 155 وفاة.

وسجلت سلطنة عمان أمس 74 إصابة جديدة ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 1790 حالة، وعدد الوفيات بلغ 9 حالات،

وأعلنت دولة الاحتلال أمس، عن تسجيل وفاتين جديدتين، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 193، فيما تم تسجيل 266 إصابة أخرى بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 14882.-(ا ف ب)