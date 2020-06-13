حياتناصحة وأسرة

تناول الزنجبيل يوميا يحمي من الموت المبكر

منذ 16 دقيقة
الزنجبيل يساعد على تفتيت الغازات المعوية وتبديدها لمواجهة الانتفاخ.

عمان-الغد -الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متكامل أمر حاسم لإطالة عمرك.

الزنجبيل يساعد على تفتيت الغازات المعوية وتبديدها لمواجهة الانتفاخ.

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد -الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متكامل أمر حاسم لإطالة عمرك.

ويمكن أيضا تعزيز الحياة عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ويمكن أن يساعد إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة على زيادة متوسط ​​العمر المتوقع وتجنب الموت المبكر.

وتتمثل إحدى أسهل الطرق لتعزيز الصحة العامة في إضافة المزيد من الزنجبيل إلى النظام الغذائي، وفقا لما نقلع موقع روسا اليوم عن إكسبرس.

ويمكن أن يعزز الزنجبيل صحة الأمعاء، ويقلل من فرص المعاناة من آلام البطن، وحتى الحماية من سرطان الأمعاء، كما يزعم عدد من العلماء.

ويقلل هذا النوع من التوابل الالتهاب داخل القولون، ما يخفف من انتفاخ المعدة لاحقا.

كما ادعت اختصاصي التغذية جولييت كيلو، وأخصائية التغذية الدكتورة سارة بروير، أن خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات تمتد أيضا للحماية من التهاب المفاصل.

وقالت اختصاصيات التغذية إنه على الجميع إضافة هذا النوع من البهارات إلى وجباتهم بحرية. وأشرن إلى أن الزنجبيل يساعد على تفتيت الغازات المعوية وتبديدها لمواجهة الانتفاخ.

وأضفن: “قد يساعد عمل الزنجبيل القوي المضاد للالتهابات في تخفيف الألم المرتبط بحالات مثل التهاب المفاصل. ووجدت مراجعة لخمس دراسات أن تناول الزنجبيل قلل من الألم بمقدار الثلث والعجز بنسبة 22% لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام”.

وأضافوا أن التوابل بشكل عام هي مصدر كبير لمضادات الأكسدة. وتحتوي التوابل المجففة على مصدر أكثر تركيزا لمضادات الأكسدة، بينما يحفظ التجميد مضادات الأكسدة في التوابل الطازجة.

وفي الوقت نفسه، يمكنك أيضا تقليل خطر الوفاة المبكرة عن طريق تناول حفنة من المكسرات كل يوم.

ويمكن أن تحمي المكسرات من بعض الحالات، بما في ذلك أمراض الكلى والسكري وسرطان الأمعاء.

الوسوم

مقالات ذات صلة

استخدام قناع الوجه من قبل الجمهور يمكن أن يقلل بشكل كبير من معدل انتشار "كوفيد-19"

أهمية ارتداء أقنعة الوجه في ظل كورونا

منذ 38 دقيقة
احتجاجات حركة "حياة السود مهمة". وكالات

حركة مناهضة العنصرية تحدث خضة في عالم الثقافة

منذ 45 دقيقة
شعار الاوسكار

الأوسكار تعزز التنوع بين مرشحيها

منذ 60 دقيقة
كورونا في بريطانيا

بريطانيا تخطط لتقليص مسافة التباعد الاجتماعي لمتر واحد

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock