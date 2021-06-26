تناول الشوكولاتة على الإفطار يساعد على فقدان الوزن

بوسطن-اكتشف العلماء أن تناول الشوكولاتة على الفطور يمكن أن يساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن.

وحثّ الباحثون في مستشفى بريغهام للنساء، في بوسطن، الولايات المتحدة على أن النظام الغذائي المتوازن يجب أن يشتمل على القليل مما نحب من المأكولات. وقالوا: «إن تناول الشوكولاتة أيضاً مساءً يمكن أن يعزز الجهود على إنقاص الوزن»، حسبما أفادت صحيفة «صن» البريطانية.

وقام الباحثون بدراستهم بعد بتسجيل بيانات 19 امرأة في عمر اليأس.

وبحسب الدراسة، فإن شوكولاتة الحليب تشتهر باحتوائها على نسبة عالية من السكر والدهون، وهي ليست أول طعام تفكر فيه عند اتباع نظام غذائي. ومن أجل معرفة ما إذا كانت الشوكولاتة يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، تناولت كل امرأة مشتركة في البحث 100 جرام من شوكولاتة الحليب، إما خلال فترة الاستيقاظ وإما في غضون ساعة واحدة من الذهاب إلى الفراش.

استمرت الدراسة 14 يوماً، وقال الباحثون إنه بخلاف الشوكولاتة، سُمح للنساء بتناول «أي أطعمة أخرى».

ثم قارن الخبراء زيادة الوزن لدى النساء اللاتي تناولن الشوكولاتة والنساء اللاتي لم يتناولنها.

ووجد الباحثون أن تناول الشوكولاتة في الصباح أو في الليل لم يحدث فرقاً في الوزن، وذكروا أيضاً أن تناول الشوكولاتة يمكن أن يؤثر على الجوع والشهية، وكذلك النوم.

وقالوا الباحثون: «إن تناول الشوكولاتة في الصباح يمكن أن يساعد في حرق الدهون ويمكن أن يقلل أيضاً من مستويات الغلوكوز في الدم». وأضافوا: «أما تناول الشوكولاتة مساء فيساعد عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى أنماط نوم أكثر انتظاماً».

وأضاف الباحثون: «تظهر النتائج أيضاً أنه عند تناول الشوكولاتة، كانت الإناث أقل جوعاً ورغبة أقل في تناول الحلويات مقارنة بعدم تناول الشوكولاتة، خاصة عند تناول الشوكولاتة أثناء المساء».

اعتبرت الدراسة التي نشرت في مجلة «FASEB» مريحة للعديد من النساء اللاتي يرغبن في إنقاص الوزن، لكن لا يرغبن في التخلي عن تناول الشوكولاتة.-(وكالات)